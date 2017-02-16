第一科大智慧製造實作工場啟用 歡慶機械系成立20週年



(中央社訊息服務20170216 10:08:32)為厚植學生實作能力、與業界接軌，國立高雄第一科技大學（簡稱第一科大）機械與自動化工程系昨(15)日舉辦「智慧製造實作工場落成啟用典禮暨機械系成立20週年」慶祝活動，包括行政院科技會報副執行祕書葉哲良、台灣三豐儀器總經理田中朋夫、達康科技總經理林非凡、德馬吉森精機資深經理郭哄慶、西門子資深經理劉怜君、富強鑫精密工業董事長王伯壎、成功大學馬達中心主任蔡明祺等政商界代表應邀出席。當日除「智慧製造實作工場」落成揭牌及剪綵儀式，另舉辦「工業4.0發展現況及未來」與「五軸加工技術發展趨勢」專題演講，促進學術交流與產學合作。



第一科大校長陳振遠表示，在教育部發展典範科技大學計畫的經費補助下，學校已陸續規劃興建五棟建築物，像是產業實驗園區第一大樓於2015年10月啟用後，包括台灣高鐵、富強鑫精密工業、星博電子等7家廠商進駐合設研發中心，今日落成啟用的「智慧製造實作工場」，也即吸引德馬吉森精機有限公司、西門子股份有限公司、達康科技國際股份有限公司等國際大廠進駐，顯見學校在教學研究、技術研發等努力成果已深獲各界肯定。



陳振遠接著提到，欣逢機械系成立20週年，該系長期致力於人才培育不遺餘力，無論是金屬模具製造、或生產自動化等領域，已成就多項研究開發，在業界享有盛名，透過「智慧製造實作工場」的正式啟用，未來是工業4.0的發展趨勢，學校也已建置先進模具實作及研究中心，讓師生從產品開發、模具設計、製程實作等進行完整的知能訓練，更期盼企業資源的挹注，提供學生實習機會，助學校與企業共同培育人才，共創產學雙贏。



第一科大智慧製造實作工場為2層樓建築，具有近1,850 m2可用之研發及實作空間。第一科大工學院院長林孎曮出，該工場內的智能化沖壓示範生產線，及精微沖壓、熱沖壓成形等設備所研發製造的零組件，已應用於航太、國防、車輛零組件產業及3C精密製造業等，且各項技術均已達世界水準，像是智能化沖壓示範生產線，重點在於建立數位化材料、製程及監控系統，可協助國內沖壓產品縮短上市時間、提升開發彈性、增加生產效能及人機安全等。



第一科大機械系主任邱能信則提到，為響應政府之5+N創新與在地產業政策，機械系也積極參與國機自製、國艦國造及軍備國產化等多項研發計畫，可見該系在精密部品的研發能量；未來，機械系將開設五軸加工專業及智能製造等培訓班，為企業訓練人才、為國家培育專家，期未來合作達到共榮互利、提振國內精密業者的國際競爭力。



第一科大竭誠歡迎各廠商合設研發或試量產產中心，共同推動五軸加工、數位製造及工業4.0等範疇，共同深化產學合作，讓學術研究及技術訓練與業界需求無縫接軌，亦期許第一科大成為全方位模具產業技術研發的典範科技大學。



訊息來源：國立高雄第一科技大學



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