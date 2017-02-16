時空錯置-簡俊吉個展19日起在國立國父紀念館盛大展出



(中央社訊息服務20170216 09:39:58)文化部所屬國立國父紀念館將於19日起至28日止，在翠亨藝廊盛大展出「時空錯置-簡俊吉個展」。



簡俊吉畢業於國立臺灣藝術大學造形藝術研究所西畫組，該次展覽的主題─「時空錯置」，作者以挪用(Appropriation)的手法，透過描寫名畫文脈中既存的圖像，結合大眾所熟悉的現代生活意象─漢堡、可樂、薯條、麥當勞、7-11、手機、迪士尼、龍蝦、鮑魚、黃色小鴨、平溪天燈……等等，堂而皇之地成為簡俊吉表現創作的元素，打破傳統與權威，古典藝術與通俗藝術之間的絕對界線，使之同時並置在一個畫面上，壓縮不同的時空，造成衝突與荒謬。這種佔取挑撥的行為嘲弄著現代主義所尊崇的原創性，引發了一連串的辯證─似是而非，真假、虛實、曖昧與清晰、混雜與單純、人造與自然的辯證，簡俊吉頗有向後現代新的美學觀念靠攏─「令人驚訝的才是美」、「藝術就是驚奇」。



期盼各界人士共襄盛舉，歡迎愛好藝術的朋友蒞臨參觀。相關資訊，請至國立國父紀念館全球資訊網網站www.yatsen.gov.tw查詢，或電洽該館服務臺〈02〉27588008分機545、546。(廣告)



訊息來源：文化部



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