台灣精品榮耀25 創新價值綻放「金」彩



(中央社訊息服務20170216 09:39:04)由經濟部指導、國際貿易局主辦、外貿協會執行的第25屆台灣精品獎頒獎典禮15日於台北國際會議中心，以「榮耀25」為主題盛大舉行，並且公布台灣精品獎最高榮--台灣精品獎金銀質獎獲獎名單。副總統陳建仁、經濟部長李世光、國際貿易局長楊珍妮以及外貿協會董事長黃志芳等貴賓蒞臨現場，與逾400位台灣精品獎獲獎廠商代表共襄盛舉，見證台灣精品獎跨越4分之1世紀的榮耀。



外貿協會董事長黃志芳表示，台灣精品獎舉辦25年，見證臺灣經濟從傳統製造業奠定發展基石後，接著是電子通訊產業的飛速成長，直到現在轉向電子商務、精密機械、生活、文創等多元類型的產品頭角崢嶸。本屆獲獎產品橫跨多元產業，其中有近8成，計412件為政府大力推動的亞洲矽谷、生技醫療、智慧機械與綠能科技等產業類別，顯示本獎項推動我國產業轉型提升的指標意義，獲得台灣精品獎，是台灣品牌廠商產品具創新價值的肯定。



本屆「台灣精品獎」從1,188件報名產品，由90名專業評審嚴謹評選出528件台灣精品。並由8位國內外審查委員，決選10件金質獎及20件銀質獎產品。今年之特色如：機械類結合工業4.0及智能化、領先國際的創新科技、創造加值商業模式，以及掌握高齡化及行動醫療趨勢，迎合特殊族群市場需求等。



國內外評審表示，本屆台灣精品屢見產品突破限制、首創技術，展現台灣創新研發能量，更符合智能化與綠能化國際發展趨勢，廠商日益重視顧客聲音與提供加值服務內涵，且政府積極鼓勵推廣，為台灣優良品牌接軌國際做後盾。頒獎典禮更有來自全球19個國家20位國際媒體採訪團，一同見證榮耀時刻。尤其政府大力推動的新南向政策國家，並有如：菲律賓馬尼拉時報、新加坡聯合早報、泰國曼谷郵報、馬來西亞財經日報等重要媒體來臺。尤其是台灣精品金銀質獎產品展示區，集結本屆台灣精品金銀質獎產品：聲寶、大同、群創、宏痋B晶睿、華碩、圓展、明基、元太、茂森、曜越、永朔、正新、晉弘、台灣維順、巨大機械、美利達、建大、納智捷、宏佳騰、上銀、羅鐵、慶鴻機電、台達電子、大銀微等廠商之獲獎產品，使國際媒體對於台灣優質創新產品大為驚艷。



為賦予今年第25屆台灣精品獎頒獎典禮更高意義與價值，今年首度辦理「台灣精品迎向高峰論壇」，外貿協會秘書長葉明水主持論壇致詞時表示，台灣精品蘊含「創新價值」鼓勵更多廠商參加台灣精品獎選拔，為臺灣產業挹注更多創新力。本次論壇共吸引497家廠商，超過600人參與盛會，可見國內諸多台灣廠商對強化自身企業在「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」能力之重視，以及對進軍國際市場之企圖心。



高峰論壇以新時代的創新與創意為主題，邀請歐洲市場行銷聯盟主席Andrew Harvey、美國匹茲堡發明展評審召集Andrej Skrinjar、英國設計週獎評審創辦人Warren Hutchinson、日本戴明獎委員押村征二郎、臺灣大學全球品牌與行銷研究中心主任任立中、實踐大學副校長官政能、中華民國品質學會理事楊錦洲、工業技術研究院產業服務中心副主傅如彬等八位來自國內外重量級專家，從其敏銳之國際觀察洞悉，分享未來國際產業發展與競爭最新趨勢，傳授國內業者進軍國際市場邁之寶貴經驗。



台灣精品獎自民國82年選拔以來，共有20,109件產品參與評選、更有8,921件產品榮獲台灣精品獎殊榮。透過政府大力推廣，帶領台灣精品獲獎廠商積極參與世界市場採購與活動，讓台灣精品標誌為台灣產業創新形象代言，有效推廣台灣創新產品的知名度，並且透過多元、整合的宣傳手法，運用活動行銷、體驗行銷及展覽行銷、數位行銷等，協助具創新價值的台灣精品獎產品所代表的創新價值行銷全球。



第25屆台灣精品獎得獎名單，詳情請見台灣精品官方網站：http://www.taiwanexcellence.org/2017award/



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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