學測寄發成績單考生開始準備申請大學 海大22系招收1013名學生新設馬祖校區提供獎學金



(中央社訊息服務20170216 09:12:41)大學學科能力測驗今(16)日寄發成績單，國立臺灣海洋大學今年共有22個科系辦理繁星推薦及個人申請入學，總計招收1013名學生，考生可以就個人成績依各系篩選科目和倍率，找出對自己最有利的志願。 海洋大學表示，海大今年新增馬祖校區海洋生物科技系、海洋經營管理系、海洋工程科技系三個系，共有22個科系辦理繁星推薦及個人申請入學，在繁星推薦部分招收一般生259人，其中馬祖校區各系招收11名，另外招收原住民生26人。個人申請部分一般生招生259人，每系15-55名，優先錄取弱勢學生2名，其中馬祖校區各系招收11名，優先錄取設籍連江縣或就讀連江縣的學生2名、弱勢學生1名，另外招收原住民生47人，科系領域完整且與產業接軌，歡迎優秀學生踴躍提出申請。 海洋大學校長張清風表示，海大馬祖校區今年(106學年)正式招生，採用3+1學制，學生3年在基隆校區，1年在馬祖校區學習。海洋生物科技系、海洋經營管理系、海洋工程科技系三個系，每系招收30名學生，另外招收10名陸生。目前位於d理國小的校舍正在整建中，學生大一的時候在基隆校本部研修基礎及專業課程，大二時再到馬祖校區研修跨領域專業課程，大三、大四再回校本部依興趣選擇適當學系修習專業課程，並可獲得雙主修學位。 張清風校長強調，為了培養實務高階人才，海大馬祖校區三個系的課程設計強調跨領域、整合性與專業性，並注重企業實務學習與校外實習，安排學生到中國大陸及大東南亞地區企業實習，提早著眼兩岸布局並接軌世界，造就未來就業競爭力，培養海洋產業所需的跨領域國際高階人才。 張校長說，連江縣府提供在海大馬祖校區念書的學生每人每年一萬五千元的獎學金跟生活費，學生在馬祖校區上課的期間，為了鼓勵學生與校本部的學生有密切的互動，學校也會補助在馬祖校區的學生每月一次往返馬祖基隆的交通費，鼓勵學生回基隆和校本部學生社團互動，同時也會安排校本部的學生到馬祖舉辦藝文活動並擴大社團交流活動。 日前張清風校長受邀參與馬祖重要慶典活動「2017馬祖擺暝文化祭」，並偕同校內師長同仁前往馬祖考察校區並與連江縣政府座談交流海大馬祖校區校務發展與建設。張校長說，海大馬祖校區校園優美，緊鄰d理沙灘及公園解說站，同時馬祖的地理位置特殊，擁有得天獨厚的地理優勢連結兩岸，未來也考慮在馬祖校區設立研究中心及產學中心，協助當地發展養殖、食品、觀光或文創產業，促進地方產業發展。期望未來有更多的海大師生，還有外籍生、境外生也能到馬祖來，參與馬祖特有的常民文化，從參與中互動増溫，感受體驗文化民俗與淳樸民風的珍貴。



訊息來源：國立台灣海洋大學



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