獨家專訪：易綱解讀貨幣政策，貨幣政策委員樊綱、李稻葵談外匯儲備、匯率

最近業內對貨幣政策是否趨緊、外匯儲備跌破3萬億、人民幣匯率走向何方業內討論激烈。今天在中國經濟50人論壇上，中國證券報記者找機會集齊了三枚神龍：央行副行長易綱、現任貨幣政策委員會委員樊綱、前任貨幣政策委員會委員李稻葵為本微信公告帶來獨家解讀。

作為中國貨幣政策的重要操盤手和智囊，三人的觀點還真是不完全相同呢。

易綱：穩健中性的形態是不緊不松

最最重磅的易綱副行長談了對1月份信貸數據的看法：

「穩健的貨幣政策是一個中性的概念，大家看到了1月份貸款的數兩萬億出頭的貸款數。也應該是一個合適的數。」

對於下一步會不會收緊，易綱強調，「我認為要保持穩健的貨幣政策，它是一個中性的態勢。這種形態是就是說不緊不松。」

現任貨幣政策委員會樊綱：外匯儲備到3萬億美元是好事兒 美元還會走強

* 現在人民幣成為儲備貨幣，也進入sdr，需要的外匯儲備可能就更少了，好不容易從4萬億美元變成了3萬億美元，這是一件好事兒，對不對？

* 4萬億美元拿來買了美國國債，幫美國去打仗，這是一個很荒謬的事情，而且回報低。我們每年都說我們對外投資效率低，外國人到我們的投資效率高，從這個角度來講，我們從4萬億降到3萬億這個好事。

* 居民換匯，政府的官方儲備變成了民間外匯儲備，這是一件好事兒，銀行就能投到一些高收益的資產上去了，企業、債券、股票，所以，國家沒有什麼可擔心的。

*以前很多錢不是有效資本，就是為了賭人民幣升值了，現在呢？人民幣出現了貶值預期，熱錢本來也沒想認真在這兒投資，就那些熱錢，早點出去早點好，興風作浪少一點兒。

*此時不是要問人民幣怎麼走，大家要問美元會怎麼走？美元是不是還會走強？是長期走強還是短期走強？是長期走弱還是短期走弱？比如，長期來講，美元就要走弱了，特朗普要降稅，要增加開支，花大錢就更加增高了。反過來講，短期美元還會走強，因為要加息。另外，特朗普要花錢建基礎設施，美元還會走強。美元走勢是取決於特朗普花錢速度、減稅速度，取決於聯儲加息的速度等，這些都是一些變數。

前任貨幣政策委員會委員李稻葵：跌破3萬億不可掉以輕心 匯率上半年緊張下半年穩定



*外匯儲備其實從原則上講，3萬億足夠了，仍然是全球最高。但考慮到中國經濟金融結構很特殊，我們有大量的金融資產是以存款形式出現。所以跌過3萬億還是不應掉以輕心，要抑制住外匯儲備過快下降的趨勢。因為資產的流動性很強，一旦匯率進一步貶值和資金外流形成一個互動且雙向的互相影響現狀，很快就會帶來外匯儲備下降態勢。不可掉以輕心，還是應認真對待。

* 我相信今年上半年會緊張一點，下半年，會穩定。上半年有特朗普效應，美國的股市又創新高，地產高歌猛進。下半年，可能會意識到特朗普的政策不一定兌現，下半年美元升值的態勢會放緩，對我們壓力會小一點。