原標題：別被漲停蒙了眼！40倍市盈率的銀行股，你會買嗎？

作者：徐偉平

五連陽后，大盤今天休整了，跌得不多，也就5個點。不過怎麼有點「山雨欲來風滿樓」的感覺呢？一個小夥伴在微信中說：「指數沒怎麼調，我的票怎麼跌得這麼凶啊？」

這是為什麼呢？因為指數短線失真了！銀行股突然崛起，不僅打破了市場的節奏，也使得個股的調整被掩蓋了。滬深股市今日正常交易的2901隻股票中，有2149隻股票出現下跌，佔比達到74.08%。是的，在大盤跌5個點時，個股已經出現普跌。

銀行股崛起，會不會取代建築、建材等強周期板塊，成為市場新的領漲龍頭呢？現在該不該買銀行股？只想說一句「別被漲停蒙了眼，40倍市盈率的銀行股你會買嗎？」

2月15日申萬銀行指數走勢：

2月15日銀行股漲幅榜：

經過幾輪新股發行后，A股銀行股的數量大增，已經有25隻。今日申萬銀行指數上漲1.08%，25隻銀行股全部實現上漲，但普漲也大有不同，張家港行和江陰銀行漲停，常熟銀行、吳江銀行和無錫銀行漲幅超5%，工農中建四大行漲幅在3%以下，民生銀行、浦發銀行、平安銀行、光大銀行、興業銀行和寧波銀行漲幅在1%以下。這麼看，銀行間的梯隊就一目了然了。





銀行股為啥漲？有媒體報導，重啟近一年的不良資產證券化試點近期有望進一步擴容。監管層確定的首批不良資產證券化試點銀行以國有大行為主，第二批試點銀行將擴容至部分大的股份制銀行和個別城商行。部分新入圍的試點銀行已經在儲備新的證券化產品，這些證券化產品的基礎資產既包括對公不良貸款，也包括個人不良貸款。試點擴容之後，總額度應該還在500億之內。簡單一句話，不良資產證券化試點近期有望擴容，小銀行也會加入其中。

Q

那麼問題來了，寧波銀行、貴陽銀行、南京銀行，這種地方性銀行也受益啊，怎麼漲得不多呢？

A

因為，今天資金炒銀行的邏輯不是基本面、不是業績改善，也不是不良資產證券化試點擴容，而是次新，銀行中的次新股！而且這一跡象之前幾天便出現了，只是今日炒次新股帶起了銀行股。

張家港行上市以來股價走勢：

江陰銀行2月以來股價走勢：

常熟銀行2月以來股價走勢：

是的，張家港打開一字板后，2月份已經連續四日漲停；江陰銀行也是四個漲停板，表現同樣凌厲。這四大銀行有一個重要特徵：盤子特別小。張家港行流通市值26.63億元，江陰銀行流通市值30.89億元，常熟銀行流通市值25.74億元。流通市值低於50億元，這哪是銀行股，這就是小盤次新股啊！

既然是炒次新股，那就挺沒譜了，畢竟不是業績驅動，基本跟隨小盤股風格指數漲跌，有資金盯上了就上演第二春，沒有的話就會持續陰跌。這種股票其實很難把握，畢竟在不清楚遊資怎麼玩的情況下，很難真正找准一個品種，一旦選錯了，等待你的可能是連續調整，「吃不到肉，卻被割草了」。

而且，中國證券報（公眾號：xhszzb）記者2月6日在本公眾號中《IPO批文空窗次新股又要飛！低估值小票你買嗎？》一文中已經詳細解讀過了，現在算下來已經漲了一個多星期了，次新股的行情貌似很難有突破了。

張家港行重要指標：

江陰銀行重要指標：

常熟銀行重要指標：

大漲之後，問題也出現，張家港行市盈率為39.6倍，江陰銀行市盈率33.5倍，常熟銀行的市盈率為25倍。接近40倍銀行股，你會去買嗎？在四個板后，繼續殺進去，追買銀行次新股，這顯然不是明智之舉。

有投資者會說，那可以拿一些不是次新股的銀行股了。其實銀行這樣的典型權重板塊是機構投資者主導的，這些股票一時可以被遊資炒作次新帶熱，卻很難持續很久。