2月15日，滬指小幅收跌0.15%，收報3212.99點，交易量也只有不到2580億元，行業板塊多數收跌。在沒有明顯新增資金入場的背景下，存量資金的博弈愈發觸目驚心。

1487159434651270.jpg

保險資金，這個原本應當起到「市場穩定器」作用的長期投資資金，無奈之下也只好波段操作，見好就收。

「機構現在的換手率也是越來越高的。散戶只買幾支股票，單品種。機構更看重板塊配置。」某中型保險資產管理公司的投資經理告訴中國證券報（公眾號：xhszzb）記者。

機構換手率提高

往年一開工，某保險資產管理公司的投資經理小陳都會和公募基金經理們溝通一下，然後選擇幾支穩健的債券基金作為「底倉」，保證最低收益率。之後再考慮配置股票、股票型基金，博取高收益。只要買了足夠的債，投資經理們的一年的投資業績都不會太差。

今年的不同在於，債券收益率持續走低，越來越難以覆蓋資金端成本。可要想從股市「扣」出更多的利潤，也是難壞了險資投資經理們。

「我們的初步判斷是，今年難有系統性行情，還是震蕩市。」小陳告訴中國證券報（公眾號：xhszzb）記者，「上有頂，下有底，所以只能波段操作。」

數據

根據中金在線發佈的數據，2017年2月15日，88隻A股換手率超20%。2月14日，56隻A股換手率超20%。在1月26日，A股換手率超過20%的股票只有34隻。

可見，賺錢越來越難，機構搏殺也越趨激烈。

保監會日前就2016年保險業整體經營狀況進行了披露。數據顯示，受低利率市場及股市影響，2016年全保險業整體投資收益率為5.66%，較去年同期下降1.9個百分點。其中，股票和證券投資基金投資收益較2015年下降約2300億元。

保監會相關負責人指出，2016年險資投資收益率下降主要是跟低利率環境導致的固收類產品收益下降和股市低迷有關。

「2017年的投資仍然不樂觀。」小陳認為。

看重板塊 追逐低估值

「散戶是單品種的，機構更看重板塊配置。」投資經理小陳告訴中國證券報（公眾號：xhszzb）記者。

電子元器件、機械設備、化工、醫藥生物和計算機等都是比較受關注的板塊。「選股的首要條件是估值要低。其次是不追熱點，而是要先於『熱點』布局。」小陳透露。

實際上，今年以來，保險機構調研上市公司的熱情高於往年。截至目前， 60家左右的保險機構開展了約300次調研，較去年同期增長逾三成。

「不舉牌，不冒進。在合規合法條件下投資上市公司。」是另一家保險資管公司投資經理李群（化名）近來掛在嘴邊的「口頭禪」。「不要說我給你的答覆官方，我們的投資總監就是這麼『官方』地跟我們說的。」李群笑著告訴記者。

和小陳不同，李群投資更激進，也因此受過「重創」：2015年大盤幾乎跌停的時候，李群還喊著抄底加倉，結果把當年的盈利全部虧光，在本金回撤10%左右才被迫斬倉。從此以後，李群的股票倉位最高只有30%。一隻股票只要達到5%的收益就撤，股票組合能達到5%也會先把利潤「落袋為安」。

今年，小李更加保守。「領導都說了合法合規第一。」李群半開玩笑道。

某中型外資保險公司投資部負責人告訴中國證券報（公眾號：xhszzb）記者，

保險行業「資產+負債」雙輪驅動的模式或在今年發生變化。負債端不能再盲目做大規模，拿更高風險的資產。在非標類投資方面，尤其是在房地產、關聯交易方面，大家都會更謹慎，也會更加公開、透明。實際上變化從2016年底已經開始：負債端久期變長，資產端更加平穩。