新華社北京２月１５日電（袁璐、劉錚）中國人民銀行副行長易綱１５日表示，穩健的貨幣政策是中性的態勢，就是說不緊不松。

易綱在參加中國經濟５０人論壇２０１７年年會期間，回答記者下一步貨幣政策會不會收緊的問題時說，我們應該保持穩健的貨幣政策，它是一個中性的態勢，中性的態勢就是說不緊不松。

央行１４日剛剛公佈１月份金融數據，當月新增人民幣貸款２．０３萬億元，引起市場關注。易綱說，大家也看到了１月份的新增貸款，２萬億元出頭是一個非常合適的數。