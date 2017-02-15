為孩子交學費、結婚、理財、還債、改善個人生活……你沒有看錯，這些都是上市公司股東減持的理由。

在這些「奇葩」理由和「高送轉」等各種套路的掩護下，大股東頻繁、「精準」、「清倉式」減持現象屢見不鮮，常常讓散戶「韭菜」們高位站崗、慘遭收割。

中國證券報（公眾號：xhszzb）記者了解到，在加大力度打擊違法違規減持的同時，監管層將進一步完善大股東及董監高減持制度。股份轉讓是上市公司股東的基本權利，但權利的行使必須依法合規，不能「恣意妄為」。

減持制度存「漏洞」

目前，A股市場在減持方面已在證券法等法律法規方面有了具體的制度安排，主要監管措施是2016年1月9日實施的《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》。

但是，重要股東可以通過大宗交易、協議轉讓等方式，輕鬆繞過「上市公司大股東在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不得超過公司股份總數的百分之一」等監管規定，在短期內大幅減持，甚至進行清倉式拋售。

典型案例一

江蘇文峰集團有限公司（簡稱文峰集團）於2014年12月22日簽署協議，轉讓其持有的文峰大世界連鎖發展股份有限公司（簡稱文峰股份）11,000萬股股權（占上市公司總股本的14.88%）給陸永敏，雙方協商確定的轉讓價款總額為人民幣86,350萬元。經查，該股權轉讓實際是以自然人陸永敏的名義代文峰集團持有。文峰集團、陸永敏是股份代持事項的直接參與者與信息披露義務人，均未按照相關規定及時披露。

典型案例二

湖北洋豐股份有限公司（現已更名為湖北洋豐集團股份有限公司，簡稱洋豐股份）於2014年8月6日至8月18日通過其實際控制4隻資管產品以大宗交易方式承接中國恆天集團有限公司（簡稱恆天集團）減持的湖北新洋豐肥業股份有限公司（簡稱新洋豐）股票，截至8月18日合計持有新洋豐6.65%的股份。此後其中2隻資管產品分別於2014年12月4日至17日和2014年11月3日至7日將持有的「新洋豐」陸續全部賣出，實際獲利約9000萬元。洋豐股份在承接新洋豐股份合計達到5%時，未按照相關規定進行披露，構成信息披露違法。

減持制度將進一步完善

2016年以來，各種「奇葩」減持充斥市場，甚至出現一些違法違規減持現象。業內專家認為，這些「奇葩」減持不但令股市承壓，危害股市健康發展，而且產業資本的大規模減持，也會給社會和宏觀經濟造成負面影響。

目前，A股市場面臨較大的減持壓力。Wind數據顯示，截至2月15日，2017年以來滬深上市公司已發佈232份減持公告，A股重要股東（包括持股5%以上股東、董監高及其親屬）凈減持金額累計達107.68億元。在2016年，A股重要股東（包括持股5%以上股東、董監高及其親屬）減持金額累計達3609億元，按全年240個交易日計算，重要股東日均套現金額達15億元。其中，有338位股東經歷一輪或多輪減持后持股數已變為零，實現「清倉式」減持，涉及275家上市公司。

除了「清倉式」減持，「精準式」減持也不鮮見，上市公司股東或在利空消息之前減持，或與一些機構合謀推高股價后再減持，或通過高送轉「掩護」大股東減持。這些行為嚴重擾亂了資本市場穩定發展預期，損害了中小投資者合法權益。而股東減持的理由大多是「個人資金需要」、「企業發展需要」、「改善個人生活」等。

對此，專家普遍認為，要制止惡意減持套現行為，須完善相關制度，以「疏堵結合」的方式規範減持行為。

南開大學金融發展研究院教授田利輝指出，目前的減持問題是制度不夠完善、信心不夠充足和內幕交易的產物。違法違規減持會動搖市場信心、影響經濟發展、形成社會不公，應該依法嚴懲。

還有專家認為，目前A股市場的主力投資人群是散戶，與上市公司、機構相比，處於絕對的信息、資金劣勢位置，這是大股東能夠惡意減持的投資者結構基礎。

隨著IPO常態化，未來A股仍面臨非常大的減持壓力。Wind數據顯示，2017年，A股將迎來總量達4202.1億股、市值約6.1萬億元的限售流通股份解禁上市。

證監會新聞發言人張曉軍強調，股份轉讓是上市公司股東的基本權利，但權利的行使必須依法合規，在不影響市場秩序的前提下進行。大股東在減持股份時應當誠實守信，嚴格按照法律法規、自律規則並遵守承諾，不得濫用控制地位和信息優勢侵害中小股東合法權益。對於減持過程中涉嫌信息披露虛假、內幕交易、操縱市場等違法違規行為，證監會將堅決查處，嚴格追責。

他山之石

規範股東股份轉讓權利，以保障中小投資者利益和證券市場的穩定性，是各國證券市場的通行做法。

「美國、中國香港地區等境外發達證券市場，在鎖定期和信息披露上要求嚴格，規定明確，譬如美國144規則。」田利輝指出，這些規則的核心是公開、公平和公正。社會公正需要市場公平，市場公平需要信息公開，大股東和董監高減持需要防範內幕交易，必須公開公平，合法合規。

美國經驗

資料顯示，美國證監會（SEC）通過制定144規則的方式進一步明確了可以獲得豁免的方式，從而構成了美國關於證券減持的規定。此外，美國的內幕交易規則對大股東及董事、高管的股票減持也有一定限製作用。

比如：鎖定期要求方面，144規則對所有受限證券均規定了鎖定期，並根據發行人類型的不同，規定了不同的鎖定期：對報告公司發行的受限證券，鎖定期為6個月；對非報告公司發行的受限證券，鎖定期為1年。鎖定期從買入證券並支付完畢全部對價後起算。

交易申報要求方面，發行人的關聯方在任意三個月內減持總量超過5000股，或者總金額超過5萬美元的，應當向SEC提交144表格。要求填寫的信息主要涉及發行人的基本信息、本次減持數量、前三個月的減持情況等。此外，如果減持的證券是在全國性證券交易所交易的證券，證券持有人還應當向交易所遞送144表格。

交易方式要求方面，發行人的關聯方只有通過「委託經紀商進行交易」「直接與做市商進行交易」「無風險自營交易」等方式減持時，才無需向SEC註冊。

減持數量限制方面，發行人的關聯方每任意三個月內可減持證券的數量總額不得超過「發行人流通在外證券總量的1%」、「履行交易申報要求的前四周內，該證券的每周平均交易量」兩值中的較大值。

香港經驗

中國香港主要從鎖定期和信息披露兩個方面對於持股5%以上的股東以及董事、高管的股票減持作出了具體規定。

鎖定期要求方面，香港規定IPO項目必須有鎖定期，要求控股股東在公司上市之日起6個月內不得轉讓，7至12個月內不得喪失控股地位。同時，允許控股股東質押，但應如實披露。此外，在香港的市場實踐中，IPO前承諾購買一定數量的機構投資者和大型企業等投資者也需要在IPO中遵守鎖定期限制，時間通常為6個月。

信息披露要求方面，分別對持股5%以上股東、董事和高管設立了嚴格的披露標準。其中，董事和高管須披露所有交易，沒有比例界限，即便持有極少量的股份或者債券也要披露。一般情況下，持股5%以上的股東、董事及高管應當在需要披露的事件發生后的3個營業日內，按照證監會制定的表格填報相關信息，並按照證監會要求的時間向上市公司和聯交所發出通知；香港聯交所應及時通過交易所網站公開披露。個別情況下，填報信息的時間可以延長至10個交易日。

專家稱，從美國、中國香港證券市場的規定來看，其大多從限售期、減持方式、減持數量等多個方面，以「疏堵結合」的方式對減持行為進行規範和限制。其中，鎖定期雖不是太長，但相關的交易申報、信息披露及減持數量要求，比較嚴格。

（來源：中國證券報 ？記者：徐昭 ？原標題：重磅！還想肆意變現割韮菜？大股東與董監高減持或將從嚴監管！）

（編輯：曾靜嬌）