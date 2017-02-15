港股像那冬天里的一把火，熊熊火焰溫暖了我的錢包，Hello大家好這裡是遠見財訊的美女大情報，我是主持人邱悅，就像我剛才歌里唱的那樣，止不住的港股熱讓所有投資者樂開了花，當然沒有買入港股的確實開心不起來。

2月15日收盤上漲1.2%之後，香港股市恒生指數已創出五個多月來的新高，同時恆生國企指數更是收在2015年11月以來最高位。分析認為，定價最便宜，再加上近期資金持續流入、中國經濟平穩，共同造就了港股「牛冠全球」。

伴隨指數創新高的還有港股的成交量，2月15日港股市場總計成交1110.35億港元，突破千億大關，並創下逾5個月新高。要知道，2016年12月，港股日均成交量為635億港元，至2017年1月更是只有569億港元。那為何在2月份，港股的成交量突然開始大幅放大？

此前有說法稱，H股之所以受到熱捧，是因為近期流入港股的資金正是來自內地。不過，從滬港通的資金使用額度來看，「北水南下」並未見到強勁爆發。截至2月15日，滬市港股通資金凈流入已經保持34個交易日。春節之後，滬市港股通資金平均每日凈流入規模為22.04億元。

渣打中國財富管理部投資策略總監王昕傑就認為，資金的來源其實有兩部分：海外是發達市場流向新興市場，南下的資金則主要來自機構投資人的配置。而從2月15日的個股成交量來看，最受熱捧的股票集中為內地龍頭企業，確實符合外資買入港股的一貫風格。

此外，包括瑞信和花旗在內的外資大行都調高了今年港股的目標點位，其中摩根大通的恒生指數目標點位為25000點，最低的花旗也把恒生指數目標點位定至24000點。不難看出，外資大行一面倒的唱多港股。

不過中投證券則提醒，中長線來看，推動港股的最大動力是盈利增長，市場對指數成份股今年的盈利預測仍樂觀，加上內地經濟數據回穩，對港股中線有支持。目前可見最大可能影響盈利的因素是美國對中國的貿易政策。

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