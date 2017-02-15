中國網財經2月15日訊 山東墨龍今日晚間發佈公告，對2月6日深交所下發的《關注函》進行了回復，對可能影響業績各個方面進行了詳細說明。

山東墨龍表示，公司2016年計提的各類資產減值對凈利潤的影響金額約為2億元，其中應收款項計提7323.37萬元，存貨計提4742.80元，固定資產計提3500萬元，商譽計提4764萬元。

對於各類資產減值的原因，公司方面進行了解釋。如應收款項壞賬準備方面，計提的主要情況為：費爾蒙特國際石油公司款項逾期一年，2016年計提30%的壞賬準備，即500萬元；山東新煤機械裝備股份有限公司款項逾期1~3年且該公司發生財務困難，計提70%的壞賬準備，即1800萬元；東阿縣聯興金屬製品有限公司逾期2年且該公司發生財務困難，計提了100%的壞賬準備，即1340萬元；頂峰管材逾期一年以上，計提50%的壞賬準備，即2570萬元；JESORO公司逾期半年，計提了30%的壞賬準備，即1062萬元。

對於此前外界關注較多商譽減值，公告稱，截至2016年末，對以前年度非同一控制下收購壽光懋隆新材料技術開發有限公司的股權形成的商譽，計提了4764萬元商譽減值準備。

山東墨龍2月3日發佈的業績預告，公司預計將會出現4.8億元~ 6.3億元的虧損。對於虧損的原因，公司方面指出，主要受國內外經濟形勢影響，公司經營業績大幅下滑，對存貨、應收款項、商譽等相關資產計提了減值準備。

(責任編輯：劉小菲)