日期:2月15日消息，中超冬季轉會窗口處於開放狀態，一些外援可能會在冬季離開中超，也會有新的外援在歲末年初來華踢球，中超俱樂部為下賽季做準備，向感興趣的教練或球員發出了邀請。今日轉會飛訊主要包括，據土耳其媒體「cumhuriyet」報導，中超升班馬天津權健有意引進現效力於土超豪門費內巴切的巴西中鋒費爾南多，費爾南多曾奪得土超聯賽金靴。據「cronica」等多家阿根廷媒體報導，阿根廷國腳前鋒盧卡斯-阿拉里奧收到了來自中國俱樂部的報價，中國俱樂部願意為得到盧卡斯-阿拉里奧支付1800萬美元的解約金。

據土耳其媒體「cumhuriyet」報導，中超升班馬天津權健有意引進現效力於土超豪門費內巴切的巴西中鋒費爾南多。在相關報導中稱，中國人想要帶走費內巴切的明星球員。中國俱樂部正密切留意費內巴切的費爾南多。天津權健渴望得到費爾南多。本周日，天津權健的代表將現場觀看費內巴切的比賽，考察費爾南多。天津權健還沒有為引進費爾南多提供正式報價。

費爾南多，現年29歲，身高1.92米，巴西國籍，司職中鋒，右腳型選手，曾和上海申花、深圳佳兆業等多家中國俱樂部傳過緋聞。費爾南多曾效力帕爾梅拉斯、巴拉納競技、巴伊亞、布爾薩體育等俱樂部，曾奪得土超聯賽金靴，2015年加盟費內巴切，2016-2017賽季代表費內巴切正式比賽出場17次打入9球。目前，德國《轉會市場》給費爾南多標出的評估身價是600萬歐元，費爾南多與費內巴切的合同到2019年6月30日。

據「cronica」等多家阿根廷媒體報導，阿根廷國腳前鋒盧卡斯-阿拉里奧收到了來自中國的報價，中國俱樂部願意為得到盧卡斯-阿拉里奧支付1800萬美元的解約金。中國足球繼續在不同的市場尋找人才，現在的目標是河床的盧卡斯-阿拉里奧。盧卡斯-阿拉里奧的解約金是1800萬美元。盧卡斯-阿拉里奧能否到中國踢球，取決於盧卡斯-阿拉里奧的意願。他的經紀人證實有來自中國的提議。

盧卡斯-阿拉里奧，現年24歲，身高1.81米，司職前鋒，擁有阿根廷和義大利雙重國籍，2016-2017賽季阿甲聯賽出場13次打入6球並有1次助攻。去年，盧卡斯-阿拉里奧代表阿根廷國家隊出場1次。目前，德國《轉會市場》給盧卡斯-阿拉里奧標出的評估身價是1200萬歐元，盧卡斯-阿拉里奧與河床的合同到2020年6月30日。除了中國俱樂部，國際米蘭等歐洲俱樂部也想引進盧卡斯-阿拉里奧。

據義大利媒體《全市場》報導，墨西哥國腳米格爾-拉雲成為多家中國俱樂部的引援目標，米格爾-拉雲接近登陸中超。在相關報導中稱，米格爾-拉雲接近到中國踢球，米格爾-拉雲成為多家中國俱樂部的目標，可能在短期內離開波爾圖。中超轉會市場在2月底關閉，他的轉會可能在未來幾個小時發生。

米格爾-拉雲，現年28歲，身高1.79米，擁有墨西哥和西班牙雙重國籍，司職邊前衛或邊後衛，2016-2017賽季出場19次打入兩球並有4次助攻，曾效力沃特福德、亞特蘭大等俱樂部。米格爾-拉雲作為主力球員代表墨西哥國家隊參加了2014年巴西世界杯。米格爾-拉雲累計代表墨西哥國家隊出場47次打入5球。目前，德國《轉會市場》給米格爾-拉雲標出的評估身價是1000萬歐元，米格爾-拉雲與波爾圖的合同到2020年6月30日。

據哥倫比亞媒體「elheraldo.co」報導，天津泰達外援蒙特羅非常接近加盟美國職業大聯盟溫哥華白帽，蒙特羅已經同意加盟溫哥華白帽，還有一些細節沒有敲定。蒙特羅曾在美國職業大聯盟踢球。原本蒙特羅與老東家葡萄牙體育（里斯本競技）傳出緋聞，但他選擇回到美國職業大聯盟。2016賽季，蒙特羅中超聯賽出場29次打入9球。

據奧地利媒體「laola1.at」報導，一家中甲俱樂部正在與格拉茲風暴足球俱樂部就奧地利國腳前腰馬爾科-斯坦科維奇的轉會進行談判，這得到了格拉茲風暴足球俱樂部的證實。馬爾科-斯坦科維奇，現年30歲，身高1.77米，司職前腰或邊鋒，右腳型選手，2016-2017賽季代表格拉茲風暴足球俱樂部出場6次沒有進球有1次助攻。他曾經入選過奧地利U21隊、奧地利U19隊、奧地利U17隊以及奧地利國家隊，累計代表奧地利國字型大小球隊出場28次打入8球。目前，德國《轉會市場》給他標出的評估身價是40萬歐元，他與格拉茲風暴足球俱樂部的合同到2017年6月30日。

（李哲）