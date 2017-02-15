日期:2月15日，北京男籃在單外援作戰的情況下爆冷擊敗上海，除了讓他們自身晉級季後賽的希望大增以外，也改變了聯賽積分榜首的局勢。在本輪的另一場比賽中，新疆100-83輕鬆擊敗八一。賽后新疆以30勝壓過29勝的上海，爬升到積分榜第一的寶座。

最後兩輪比賽中，新疆將先後面對山東和天津，上海則是面對北控和廣廈。上海面對的對手更強，但即便他們兩戰全勝，還是會因為本輪的失利而以1個勝場之差將常規賽榜首的位置拱手想讓給新疆。

上海男籃幾乎做了一個賽季的聯賽領頭羊，卻因為一場冷門而讓新疆坐收了漁翁之利。新疆一旦以聯賽第一的身份進軍季後賽，到時在季後賽首輪中無論是面對上賽季淘汰自己的四川，還是宿敵北京，都是他們所期待的對決。

這個賽季的CBA所有的強隊都面臨著各種的問題，遼寧的傷病，廣東的新老交替，廣廈的缺乏經驗，上海的板凳深度等等，新疆雖然自身也有不小的困難，布萊切也缺席了半個賽季的常規賽，但他們終究還是靠著更深厚的陣容而在常規賽最後時刻登頂成功。這會是新疆最終能夠奪冠的一個賽季嗎？現在來看，新疆男籃的希望真的很大。

（Eric）