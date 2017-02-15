37歲老控衛拼41分鐘 他與老馬一樣渴望季後賽北京新浪網 (2017-02-15 22:52)
劉煒在比賽中拼盡了全力
日期:2月15日，在CBA第36輪的一場比賽中，四川隊主場97-90擊敗山東，拿下了爭奪季後賽資格路上一場關鍵勝利。老將劉煒本場比賽出戰41分鐘，對球隊的勝利居功至偉。作為聯賽中年齡最大的控衛之一，這一夜，他又表現出了與年齡不符的驚人戰力。
比賽一開局，四川隊順風順水的取得了10-0的領先，但是當山東隊外線紛紛開張后，四川隊馬上就陷入被動，長時間在比分上處於落後。此時，支撐著四川隊的，除了內線哈達迪，還有老隊長劉煒。山東內線壯漢林立，但劉煒仍一次次奮不顧身的衝擊著對手禁區，他的求勝慾望，也鼓舞著身邊年輕的隊友們。
下半場，四川隊逐漸控制住了局勢，但山東隊始終沒放棄追趕。最後3分鐘，山東隊嚴密的防守讓四川陷入得分荒，比分又一次被縮小。形勢猝然緊張時，又是劉煒在內線完成了一次關鍵的二次進攻，幫助球隊握住了寶貴的領先優勢。
過了新年，劉煒已年滿37歲，他與胡雪峰是目前聯賽中年紀最大的本土後衛。胡雪峰可能將在本賽季結束后正式退役，劉煒目前還未公佈自己結束職業生涯的時間，但是，距離他離開賽場的那天，無疑已越來越近。然而，僅從表現來看，沒人會相信這是一個已步入生涯尾聲的球員。
本賽季，聯賽中幾位「高齡」控衛，都在為職業生涯最後的輝煌做著努力。胡雪峰率領的江蘇隊目前排名第10，依然保有季後賽的一線希望。40歲高齡的馬布里剛剛率領球隊神奇的擊敗榜首上海，目前位居第8，季後賽仍須一搏。而在稱讚他們二人的神奇表現時，我們也不該忘記同樣為季後賽而戰的劉煒。老驥伏櫪，志在千里。我們理應帶著尊重和敬畏，去欣賞這些傳奇們最後的演出。
（名人糖）
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