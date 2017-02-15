日期:2月15日，CBA常規賽第36輪結束了全部爭奪，上海隊主場不敵北京隊，在被打破主場不敗金身的同時，也被新疆隊搶走了榜首的排名，滑落到第二位；新疆30勝6負獨自領跑；廣東、遼寧和廣廈仍然以28勝8負的相同戰績排在第3到第5位；深圳隊24勝12負坐穩第6；四川在戰勝山東隊后，排名也力壓對手升到了第7，山東隊跌到第8；北京隊和江蘇隊都是20勝16負，仍保留著衝擊季後賽的希望。

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