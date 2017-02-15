格局逆轉！近7成球迷認為北京能進季後賽北京新浪網 (2017-02-15 22:53)
日期:2月15日，2016-17賽季CBA聯賽常規賽第36輪比賽今晚開始。領頭羊上海隊坐鎮主場迎戰正在為季後賽門票最後爭奪的北京隊，最終單外援的北京隊客場107-104戰勝上海隊。
本場比賽北京隊是單外援作戰，但是馬布里卻又打出了一場代表作：全場比賽他拿下34分，第四節一人得到18分，生生從領頭羊上海的主場，搶走了一場不可思議的勝利。
這場勝利對於北京而言可以說是奇迹，而本場比賽后，網友對於北京晉級季後賽的態度也發生了完全的逆轉：
在2月12日第35輪北京在主場輸給遼寧之後，北京隊排名跌出了前八，而賽后網友投票的中，有61%的網友認為北京隊不會再有機會重返前八名。
而在今晚北京客場戰勝上海的比賽后，網友投票顯示，有68%的網友認為北京隊能晉級季後賽。
實際上在戰勝了上海之後，北京確實晉級機會大增，最後兩場他們的對陣是客場挑戰福建，主場迎戰四川。福建隊實力並不算強，北京很有機會拿下這場勝利，因此最後一輪迴到主場與四川隊的比賽，將成為他們的生死大戰。
（大葉）
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