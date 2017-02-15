日期:2月15日晚，2016-2017賽季土耳其女排超級聯賽第16輪爭奪全面展開。客戰暫列第8的貝西克塔斯，瓦基弗銀行雖在首局遭遇頑強抵抗，但朱婷關鍵分把握得力助本隊3-0完勝闖關，豪取16連勝高居榜首，三局比分為30-28、25-12和25-14。朱婷首發主打兩局半貢獻19分，進攻20扣拿下13分，攔網斬獲4分，發球進賬2分。

范海克領銜的貝西克塔斯近3輪連續受挫，0-3完敗費內巴切、相繼以1-3負於恰納卡萊和浩克銀行後排名第8。對手雖實力有限，但為了更好地備戰本周末和伊薩奇巴希的強強對話，瓦基弗銀行還是派出較強陣容出戰，首發登場的是主攻朱婷、高茲德，副攻拉西奇、阿克曼，接應斯洛特耶斯，二傳納茲和自由人奧格。貝西克塔斯的首發陣容為主攻盧梭、塞內格魯，副攻古內斯、科塞吉特，接應范海克，二傳阿金和自由人杜馬諾格魯。

首局3平后朱婷的強攻和發球助本隊5-3超出，對方靠高茲德的失誤扳成6平。瓦基弗憑朱婷的攔網9-8佔先，自失偏多讓貝西克塔斯連獲3分11-9反超。斯洛特耶斯兩度突破成功、阿克曼攔網得分、朱婷攻攔強勢、范海剋扣球失誤，瓦基弗連奪6分15-11領先。瓦基弗兩點換三點后出現波動，希爾進攻被攔、塞內格魯和盧梭連抓反擊，貝西克塔斯扳成18平。朱婷一傳送探頭讓對手21-19超出，瓦基弗無力阻止范海克的進攻22-24落後。阿克曼攔網得分、朱婷發球建功，瓦基弗追成24平。26-27落後的瓦基弗靠朱婷的兩度後攻突破28-27反超，28平后高茲德一攻下球、朱婷攔網成功，瓦基弗30-28險勝先下一城。

第二局瓦基弗憑朱婷和斯洛特耶斯的凌厲進攻6-3超出，阿克曼快攻下球8-4領先進入第一次技術暫停。納茲和拉西奇先後3次攔網得分、阿克曼發球建功、納茲二次命中、范海剋扣球失誤，瓦基弗將比分拉開到15-5。盧梭攻攔兩度得分、納茲的傳球和朱婷的後攻相繼失誤，貝西克塔斯連拿4分追至9-15，瓦基弗利用高茲德的一攻在第二次技術暫停16-9佔先。拉西奇快攻得手、朱婷攻攔3次建功，瓦基弗22-10佔先。朱婷先是調攻斜線命中24-12領先拿下局點，隨後又封死盧梭的強攻將比分定格在25-12，瓦基弗再下一城。

第三局貝西克塔斯變陣，比利時雙姝范海克、盧梭以及副攻古內斯均被換下。朱婷攻攔3次建功、斯洛特耶斯的反擊和拉西奇的發球也有建樹，瓦基弗5-0超出。塞內格魯一攻過輪后，朱婷和阿克曼先後進攻命中、對方兩度失誤，瓦基弗再拿4分9-1領先。10-2佔先的瓦基弗用希爾換下朱婷，隨後又在12-4領先時兩點換三點派上二傳奧茲巴伊和接應杜魯爾。瓦基弗在拉西奇的發球輪將領先優勢擴大到17-6。10-24落後的貝西克塔斯靠塞內格魯的強攻和杜魯爾的失誤4救賽點，拉西奇快攻將比分鎖定在25-14，瓦基弗零封貝西克塔斯。

瓦基弗銀行的主攻朱婷獨得19分榮膺得分王，副攻阿克曼貢獻12分，接應斯洛特耶斯和副攻拉西奇分獲9分和7分。貝西克塔斯的主攻塞內格魯力奪12分，比利時兩外援盧梭和范海克分別進賬9分和7分。

土超聯賽第17輪角逐將於2月18日和19日進行。屆時瓦基弗銀行將遭遇第二階段的首個挑戰，主場對陣宿敵伊薩奇巴希。 （高加索）