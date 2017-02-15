上海主帥：已儘力防馬布里 但還是做得不夠北京新浪網 (2017-02-15 23:01)
北京隊客場戰勝了上海
日期:2月15日消息，2016-17賽季CBA聯賽常規賽第36輪比賽今晚開始。領頭羊上海隊坐鎮主場迎戰正在為季後賽門票最後爭奪的北京隊，最終北京隊依靠馬布里的出色發揮客場107-104戰勝上海隊。
上海隊主帥劉鵬賽后表示：「雖然對方一個外援，但是積極防守對我們造成很大破壞力，把我們進攻限制住了，反倒對方進攻發揮很好的優勢，他們4人得分上雙，籃板球輸掉，罰球13分丟掉。還是大家思想上沒有重視起來，這場輸了接下來還有兩場，我們要總結下來拼好接下來的比賽。」
有記者問劉鵬這場比賽上海隊是否有些鬆懈，劉鵬表示：「沒有鬆懈，我給隊員在講，他們到了懸崖邊上肯定會全力以赴。馬布里今天防守這一塊盡全力了，但是還是做得不夠。」
大外援亞布塞萊在談到本場比賽時說：「更多的就是吸取教訓，好好調整，準備未來的比賽和季後賽。」
（賈磊）
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