日期:2月15日消息，2016-17賽季CBA聯賽常規賽第36輪比賽今晚開始。領頭羊上海隊坐鎮主場迎戰正在為季後賽門票最後爭奪的北京隊，最終北京隊依靠馬布里的出色發揮客場107-104戰勝上海隊。

上海隊主帥劉鵬賽后表示：「雖然對方一個外援，但是積極防守對我們造成很大破壞力，把我們進攻限制住了，反倒對方進攻發揮很好的優勢，他們4人得分上雙，籃板球輸掉，罰球13分丟掉。還是大家思想上沒有重視起來，這場輸了接下來還有兩場，我們要總結下來拼好接下來的比賽。」

有記者問劉鵬這場比賽上海隊是否有些鬆懈，劉鵬表示：「沒有鬆懈，我給隊員在講，他們到了懸崖邊上肯定會全力以赴。馬布里今天防守這一塊盡全力了，但是還是做得不夠。」

大外援亞布塞萊在談到本場比賽時說：「更多的就是吸取教訓，好好調整，準備未來的比賽和季後賽。」

（賈磊）