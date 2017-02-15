新華社廣州2月15日電（記者吳濤）廣東江門中華白海豚省級自然保護區15日對外通報，已邀請香港海洋公園對誤入白沙河而死亡的中華白海豚進行屍體解剖，並取樣回香港。雙方將對中華白海豚的死亡進行研究，解剖報告可能於幾個月後公佈。

今年2月1日，一頭中華白海豚誤入廣東台山白沙河，經確認為國家一級保護動物中華白海豚（老年體），約30歲，相當於人類70歲高齡。

此事發生后，廣東江門中華白海豚省級自然保護區管理處聯合當地海洋漁業、漁政等組成救護小組，多次嘗試將白海豚驅趕回大海。遺憾的是，經過十天的救護，迷途的中華白海豚終究未能生還大海，於10日20時15分左右在廣東省江門開平市赤坎鎮附近的淺灘上擱淺死亡。

根據通報，此次研究包括中華白海豚的死亡具體原因以及它在迷路后具體身體各方面經歷了什麼、具體年齡、各方面的綜合情況等。白海豚死亡之謎有望在解剖報告中得到詳細答案。

中華白海豚喜歡棲息在亞熱帶海區的河口鹹淡水交匯水域，珠江口的中華白海豚群體主要分佈在河口的伶仃洋、萬山群島和香港西南部水域。目前已知有2000多頭中華白海豚在此水域活動。

白海豚在水中主要依靠「回聲定位系統」來辨別物體的位置和方向，一旦因年齡、疾病或其他原因無法正常使用回聲定位系統，就極易發生擱淺。廣東每年有2到3次白海豚誤入內河，多是老年體中華白海豚。