新華社加拉加斯2月15日電 委內瑞拉總統馬杜羅13日在加拉加斯會見了出席中委高委會第十五次會議的國家發展改革委副主任寧吉喆。

馬杜羅表示，自2001年中委高委會成立以來，我親身經歷並見證了高委會不斷發展壯大的全過程。此次會議成果豐富，將簽署包括產能與投資合作框架協議在內的22份文件，下一步關鍵是雙方要共同努力實施好這些協議，深化兩國全面戰略夥伴關係。

寧吉喆強調，經濟合作是中委關係的壓艙石，能礦合作是支撐，融資合作是引擎。雙方應結合中國「十三五」規劃和委內瑞拉「祖國計劃」，對接兩國發展戰略，將中委產能與投資合作落實到具體項目上併產生實效。

委內瑞拉副總統艾薩米於同日也會見了寧吉喆。