新華社北京2月15日電（記者趙博）新常態和「一帶一路」、驅動方式轉變、經濟結構調整……15日下午，一場別開生面的「小班授課」在北京舉辦，講者是國家行政學院經濟學專家，聽者是參加「2017京台青年交流研習營」的14名台灣青年。

授課拉開了本屆研習營的序幕。「營員們還將參觀創業孵化機構，隨後分赴5家京滬企業實習4個月。」研習營領隊、台北大學政治經濟研究中心主任鄭又平說，「這是台青在大陸『體驗式交流』的創新，希望通過長期實習讓台灣年輕人深入了解大陸，更加體認兩岸合則兩利、分則兩害。」

據介紹，「2017京台青年交流研習營」由北京市台辦與台灣賢德惜福文教基金會共同主辦。這也是迄今大陸面向台青組織開展的時間最長的實習項目。

參加研習營的14名台灣青年有從美國歸來的應屆碩士畢業生，有來自台灣中南部高校的學生，也有科技、醫護等島內專業院校的學生。其中，超過一半是首次造訪北京。

剛從美國喬治城大學公共關係研究所畢業的台北女孩厲（草頭加嘉）鎂，聽課十分認真，不停記筆記，還頻舉手機拍攝PPT講義。

「我來過大陸很多次，起先是因為對中華文化感興趣而遊歷風景史跡，慢慢開始對大陸社會有比較客觀真實的認識。」她說，朋友里有些人受「綠色媒體」影響對大陸充滿偏見，不理解自己的決定，「但我相信，只要他們有機會親自來感受一下，會有所轉變」。

厲（草頭加嘉）鎂即將前往實習的企業是一家五金器件貿易公司。「念的專業不是那麼對口，有點擔心表現不好。」她靦腆地笑著說，好在與公司副總電話面試時感覺很親切，讓自己對未來的實習生活充滿期待。

24歲的台中女孩白馥萍即將前往一家高端私立醫院的市場部實習。「兩岸航班的託運行李上限是30公斤，我卻一口氣收拾了36公斤。」她笑著說，自己是打定「來了就不走了」的主意，希望可以順利留下來，實現多年前就已明確的來大陸發展的人生目標。

「小班授課」接近尾聲，營員們紛紛舉手提問。從「一帶一路」為台灣青年發展帶來的機遇到中華民族品牌如何「走向世界」，再到全球政治經濟新格局對兩岸經濟發展的挑戰……討論進行得熱火朝天。

「隨著兩岸交往不斷深入，台灣青年對大陸日漸熟悉，『體驗式交流』的需求應運而生。」北京市台辦投訴協調中心主任鄭實說，在過去一到兩周的參訪交流活動以外，以專業研習、就業創業為導向的實習交流活動成為創新方向。「相信這將有助於台灣年輕朋友更好地認識了解大陸，也為他們更全面地思考職業生涯規劃提供幫助。」