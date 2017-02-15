中新網2月15日電 北京電影學院今日晚間在其官方微博發佈公告稱，近日，學校紀委收到關於該校2017年研究生招生考試中疑似泄題問題的舉報。學校黨委高度重視，現正由相關部門按照工作程序認真開展調查。

北京電影學院同時承諾，此事一經查實，將依法依規作出嚴肅處理。校方衷心感謝社會各界對該校的關心和支持！

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？？？ ？？？近日，有媒體報導稱，稱北京電影學院管理學院2017年全國碩士研究生入學考試業務課存在泄題，舉報信還附帶了圖片證據。

該舉報人自稱為北京電影學院管理學院老師。舉報信稱：

「2016年12月27日是全國碩士研究生統一入學考試北京電影學院管理學院的業務課試題閱卷日期。在管理學院的閱卷現場(A樓8層會議室)，作為批卷老師，我們發現一位考生至少兩道論述題(主觀題)的答案與『標準答案』(管理學院提供給閱卷老師的參考答案)高度相似。論述題一題是20分。」

舉報信稱，批卷老師現場向該學院領導以及紀檢幹部舉報，認為存在泄題現象。不過，在現場該院領導沒有進行答覆，也沒有採取任何措施。批卷結束后，該院院領導將所有試卷和標準答案收走。隨後，相關閱卷老師向學校黨委紀檢部門舉報了此事。

舉報信也舉證了試卷主觀答題的標準答案和考生答題。在試題《請談談你對「潘金蓮致王健林先生的一封信」的看法》，考生的答案與標準答案高度相似。