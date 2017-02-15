？？？？中青在線北京2月15日電（中國青年報·中青在線記者 王亦君）最高人民法院院長周強今天在全國法院執行工作視頻會議上強調，2017年最高法監察部門將加大查辦力度，重點整治消極執行、濫執行、亂執行等不規範執行行為，以及執行中吃拿卡要、冷硬橫推等現象。

？？？？據最高法公佈的數據顯示，2016年全國法院共受理執行案件529.2萬件，執結507.9萬件，同比分別上升24.2%和33.7%，實際執行到位金額超過1萬億元。

？？？？「基本解決執行難取得重要進展，有了實質性突破。」周強表示，當前執行工作還存在不少困難和問題，執行體制機制有待完善，執行隊伍建設有待加強，有的法院思想認識不到位，推進執行工作力度不夠，「必須下更大力氣，採取強有力措施予以解決。」

？？？？截至目前，各級法院累計發佈失信被執行人信息673.4萬例，採取信用懲戒措施838.6萬人次，70.7萬名失信被執行人懾於信用懲戒主動履行了義務，失信被執行人信息已經成為國家徵信體系的重要基礎性信息。

？？？？2016年6月27日，中央深改組第二十五次會議審議通過了《關於加快推進失信被執行人信用監督、警示和懲戒機制建設的意見》，中辦、國辦於2016年9月印發該《意見》，《意見》部署了11類100餘項懲戒措施，涉及擔任公職、黨代表、人大代表、政協委員，以及出行、旅遊、投資、消費等經濟社會生活的方方面面，構建了「一處失信、處處受限」聯合懲戒大格局，有效破解規避執行難題。

？？？？2016年，最高法先後出台網路司法拍賣、財產保全等10餘個涉執行司法解釋和規範性文件，有效填補規則空白，使執行權運行的每一個環節都有法可依、有規可循。

？？？？同時，全國法院開展執行案款清理工作，共清理案件48萬件，基本甩掉了案款長期積壓的歷史包袱。

？？？？周強指出，2017年是基本解決執行難的關鍵攻堅之年，全國各級法院要樹立公正、善意、文明執行理念，堅持改革創新，狠抓工作落實，攻堅克難，乘勢而上，堅決打贏「基本解決執行難」這場硬仗。

？？？？周強要求，要加強執行指揮中心建設，健全四級法院上下一體、內外聯動、規範高效、反應快捷的執行指揮體系，要充分利用執行指揮中心對執行辦案、接訪、協調等工作進行管理和督辦，特別是對人民群眾反映強烈的消極執行、不規範執行等問題，做到及時發現、隨時督促。執法記錄儀必須配備到位、應用到位，做到全程留痕，切實規範執行行為，同時為執行人員的正當執行行為提供有力保障。

？？？？周強同時強調，要加強執行幹警配備，切實保障各級法院執行力量，杜絕執行機構不設法官員額或員額比例低於業務庭的做法。要開展規範執行行為專項整治活動，重點整治消極執行、濫執行、亂執行等不規範執行行為，以及執行中吃拿卡要、冷硬橫推等現象，促進執行工作作風根本轉變。最高人民法院監察部門將加大查辦力度，進行重點巡查、抽查。