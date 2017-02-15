林口5萬噸配水池啟用 解決易缺水之苦NOWnews今日新聞 (2017-02-15 22:25)
為解決自來水管線末端林口居民的用水所苦，新北市政府配合台灣自來水公司興建5萬噸配水池，今(15)日舉行啟用，包括新北市議員黃林玲玲、蔡淑君及陳明義都到場；新北市長朱立倫表示，未來供水將更穩定、用水品質更有保障，林口將成為宜居的好地方。
朱立倫說，宜居城市的生活機能一定要健全，當然少不完備的水、電供應，但林口是台地，原本就是自來水的管線末端，過去有風災時，居民常為缺水、限水所苦；他擔任桃園縣長時就十分關注整個台地的供水問題，近年在新北市政府積極爭取及自來水公司配合下，從自來水管線汰舊換新及加大尺寸，增設加壓站，到今日完成5萬噸的配水池，讓未來林口地區的供水更穩定，用水品質更有保障。
自來水公司指出，林口地區平均每年增加用水戶約2000多戶，供水壓力相當吃緊，因此在102年開始興建這座5萬噸配水池，今日完工啟用後，將為林口地區提供穩定供水及蓄水的雙重功能；此外，除林口配水池外，自來水公司將持續與新北市政府合作，在其他水源供應條件不佳的地區，改進管線及興建配水池等設備，提昇民眾用水的便捷及安全性。
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