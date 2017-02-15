霸道總裁回歸 黃仁德自爆「很現實」NOWnews今日新聞 (2017-02-15 22:27)
布魯斯、劉奕兒、黃仁德、安俊朋和池端玲名等人所主演的電視劇《美好年代》，23日起在中天綜合台捲土重來，中韓混血兒黃仁德在劇中角色前半段是高中生，後半段則化身霸道總裁，他坦言比較喜歡長大後的角色，「我是個很現實的人，因為38歲之後的衣服比較好看！」他又補充「因為演得是有錢人，連休息室都比較舒服。」
他也不諱言自己的偶像包袱極重，當時為了「季杰（他劇中名）」穿西裝上鏡好看，一周甩肉5公斤，目前他剛從韓國過完農曆春節返台，在沒忌口的狀況下胖了8公斤，現在正在減肥中。
日本女模池端玲名因這檔戲在台灣打開知名度，當時她為了把台詞講好，下了不少功夫苦練中文；前陣子她回日本工作，偶爾發生錯亂的情況，會突然冒出中文或忘記日文該怎麼說，口音也被同事取笑「有台味！」
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