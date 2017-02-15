▲新北市政府農業局的違法屠宰查緝小組，今（15）日於三重一處平房內查獲違法的屠宰雞鴨，當場沒入銷毀並將依畜牧法開罰。（圖／新北市政府農業局提供）

新北市政府農業局的違法屠宰查緝小組，今（15）日於三重一處平房內查獲違法的屠宰雞鴨，當場沒入銷毀並依畜牧法第38條開罰；農業局長李玟呼籲民眾，勿購買來路不明禽肉，認明合格的屠宰標章，以確保安心選購。

新北市政府為防堵禽流感疫情的擴散，及避免不肖業者私宰成為防疫的漏洞，農業局召集違法屠宰查緝小組，至零售市場及可疑列管的地點加強查緝私宰；今（15）日於三重的一處老舊平房內，查獲分切的雞肉屠體50公斤及鴨30隻，負責人林姓業者及2名員工提不出屠宰場的屠宰衛生合格標章，當場全數沒入銷毀。

農業局農牧經營管理科長張麗珍說，行政院農業委員會102年5月17日即公告實施全國傳統市場禁宰活禽的政策，明訂家禽需在合格屠宰場屠宰才能上市販售；農業局輔導業者成立保證責任新北市家禽運銷合作社附設屠宰場，附設9條屠宰線，現每天可屠宰近3萬隻雞。

此外，近來多個縣市傳出禽流感的疫情，為了防堵禽流感進入新北市，農業局已加強屠宰場消毒及檢疫管制；業者在販售雞肉時，也於攤位上展示「本攤供應屠檢衛生檢查合格禽肉」，而消費者回家料理時，食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食，處理禽肉或蛋時應清洗乾淨，即可放心食用。

新北市家禽運銷合作社秘書長吳富城表示，國人消費習慣偏好選購現宰的溫體土雞，新北禽採用自動化設備，都是每天凌晨新鮮現宰，加上場內有屠檢獸醫師檢驗，經過檢驗合格健康的雞隻，才能貼上屠宰衛生檢查合格標誌，提供消費者衛生安全肉品。