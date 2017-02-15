全國產業發展會議效益 林伯豐不看好 許勝雄有所期待NOWnews今日新聞 (2017-02-15 22:43)
經濟部與工商團體達共識，最快4月舉行全國產業發展會議，但外界擔心又是大拜拜？工商大老對會議舉辦的效益看法也分歧，工商協進會理事長林伯豐15日直言，不看好能真正解決產業問題，擔心討論的問題太多，會模糊焦點，全國工業總會理事長許勝雄則有所期待，認為應會有些具體成效。
經濟部長李世光14日與8大工商團體開會，確認全國產業發展會議將於4、5月舉行，李世光還強調，會議不會流於「大拜拜」形式，將實質討論產業經營問題，有具體結論也會向行政院長林全報告。
不過，對於會議能否解決產業發展困境，工商大老抱持不同看法。林伯豐15日出席三三企業交流會例會就直言「不看好」。他表示，現今台灣面臨經濟困境，尤其產業發展前途不明，舉辦會議有其必要性，只是要解決的問題太多，擔心會模糊焦點，在政策執行、落實面上，恐怕與自己期待產生落差，尤其台灣現在各種聲音都有，民粹的聲音也有，「我們很擔心。」
許勝雄則沒那麼悲觀。他說，會不會變成大拜拜，要看會場運作狀況及企業所提具體問題，政府能否及時回應，應該還是會有一些效益吧，況且經濟部長李世光也談到「三不原則」，相信李部長這次可能也想要有一番作為，期待有所改變。
許勝雄也強調，工總準備在會議提出討論的題目琳瑯滿目，只要跟投資、經營環境改善、法令鬆綁等相關，都會提出，至於一例一休，該談的都已經談了，不認為這是一直要去談的問題，政府也確實認知到要讓希望工作的人、希望薪資所得增加的人可以增加，讓企業在彈性生產體系淡、旺季可調整，現在只是技術面問題，新任勞動部長林美珠應會召集大家坐下來討論。
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