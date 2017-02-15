台中市豐原區豐勢路15日晚間，一棟透天厝發生火警，一對母子逃到4樓頂樓，警消獲報後派員進入搶救，但24歲的洪姓女子疑因吸入過多濃煙，陷入昏迷送醫，而2歲男童平安無恙。

據了解，台中市消防局今日下午6點34分接獲民眾通報，指出豐勢路上1棟透天厝發生火警，有人員受困，警消立刻趕到現場救援，緊急組隊進入房屋內搜索，在頂樓發現一名媽媽帶著兒子正在等待救援，將2人成功救出後送醫。

但洪女疑似吸入過多濃煙而陷入昏迷，還一度失去呼吸心跳，送醫急救後恢復生命跡象，目前仍有生命危險，還在治療當中，而男童沒有大礙，至於為何會發生火警，還有待警消人員進一步調查。