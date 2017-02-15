嘉基喜迎情人節 鼓勵員工說出愛NOWnews今日新聞 (2017-02-15 22:51)
2月14日是西洋情人節，為了鼓勵醫護員工在工作忙碌之餘仍能 重視婚姻關係，推廣夫妻間表達感謝和讚美的文化，因此特別在13 、14日舉辦「嘉基夫妻日」活動， 以強調婚姻中的伴侶關係之珍貴。
活動中，除了讓員工可以持「老公」、「老婆」、「我愛你 」道具拍照，並由院方列印放入精選相框留供紀念外，也鼓勵員工用 卡片上寫下想對配偶說的話，送給配偶表達感謝，卡片裡還附有夫妻 平常如何表達愛的小秘訣供夫妻參考。
嘉義基督教醫院院長陳誠仁表示:嘉基不僅關心員工的身體與心理的 健康，也希望藉由第一次舉辦「嘉基夫妻日」來感謝另一半的陪伴， 讓員工能無後顧之憂地做好醫療工作。
除此之外多對同時任職於嘉基的夫妻，上台分享夫妻日常生活親愛相 處之道，並表達對彼此之間感謝與愛意，最後全體人員大合唱「 月亮代表我的心」，場面溫馨感人。
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