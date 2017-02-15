中新網北京2月15日電 (記者 馬海燕)「雙師教學」項目經驗彙報會15日在北京舉行。它通過互聯網把中國人民大學附屬中學的優質教學資源輸送到鄉村中學，助力教育公平。

在教育信息化與教育精準扶貧的大背景下，旨在為貧困地區引入優質教育教學資源和師資培訓體系的「雙師教學」項目於2013年8月啟動。三年來，「雙師教學」項目積累了豐富實踐經驗。2016年8月開始，該項目模式在全國範圍推廣。人大附中成為唯一一所入選「全國扶貧先進集體」的普通中學。

在「雙師教學」項目開展三年多里，城鄉教師都得到了成長。人大附中分校教師李晨光陪伴全國100多所鄉村學校中的千余名教師及近十萬名學生一同成長，成為了老師和學生間的「網紅」。

重慶市彭水縣雙師教學項目負責人萬建民表示，當地在利用人大附中教學資源進行試點的基礎上，進一步錄製本地教學資源，開展對口幫扶村小等「雙師教學」活動，做到舉一反三。

廣西省上林縣三里中學教師覃海禮在實踐中摸索出交替開展課堂活動的模式，合理利用第一課堂視頻資源，使第二課堂的學生最大程度受益。

中央財經大學中國人力資本與勞動經濟研究中心博士寧宇哲認為，「雙師教學」項目可以有效提升貧困地區教育質量，阻止貧困的代際傳遞，實現以教育消除貧困的目標。

教育部教師工作司司長王定華表示，教學是老師們一切工作的核心。全面提升教師能力，建設一支高素質、專業化、創新型的教師隊伍，是未來教師工作的重心。(完)