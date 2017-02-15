金正男驗屍完成 傳北韓想領走遺體遭拒中央社 (2017-02-15 22:57)
（中央社吉隆坡15日綜合外電報導）北韓領導人金正恩的異母長兄金正男在馬來西亞遇刺身亡，雪蘭莪州警察局長阿布薩馬表示，醫院今晚完成驗屍，但尚未公布結果。據傳北韓官員反對進行驗屍，要求領走遺體遭拒。
法新社報導，吉隆坡醫院外可以看到一輛掛著北韓國旗的捷豹（Jaguar）轎車，還有四位衣服上有國旗別針的官員現身醫院法醫部門。這些官員在晚間8時左右離開，未向記者發表談話。
阿布薩馬（Abdul Samah Mat）表示，還沒有任何一方要求領走遺體。「目前遺體將存放在吉隆坡的太平間。」
路透社報導，了解內情的馬來西亞政府人士表示，派駐馬國的北韓官員反對對金正男遺體進行驗屍。
這些人士透露，北韓官員要求立即將遺體交給他們，但馬國拒絕接受。
他們表示，金正男的遺體是否交給北韓，目前尚未作出決定。
馬來西亞警方表示，警方今早逮捕一名持有越南旅行文件的女子，並且正在找尋涉及金正男死於吉隆坡機場一案的另外幾名外國嫌犯。1060215
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