用噴霧劑射金正男 落網女嫌:不知是殺人中央社 (2017-02-15 22:55)
（中央社記者黃自強新加坡15日專電）馬來西亞星洲網報導，涉暗殺金正男的女嫌犯向警方供稱，原以為是惡作劇，和另1名女子用噴霧劑射金正男，另外1名男子用手帕摀住金正男嘴巴，但她不知道這是殺人。
馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）發布聲明說，這名女嫌犯今天上午約8時20分左右在吉隆坡第2國際機場被捕；當時她獨自一人。
這名28歲的女嫌犯姓名是段詩芳（Doan Thi Huong，譯音），1988年5月31日出生於越南南定（Nam Dinh），持有越南護照。
報導說，這名女嫌犯供稱，原本以為僅是惡作劇，和另1名女子用噴霧劑射向金正男，另外1名男子則用手帕摀住金正男嘴巴，但她不知道這是殺人。
她向警方供稱，由於同伴在沒有知會她的情形下就離開酒店，因此才會到吉隆坡第2國際機場尋找他們。
報導指出，警方仍對女嫌犯供述存疑，已先押返警察總部，加速訊問過程，以便掌握全案的來龍去脈。
警方初步相信共有6人涉案，包括2名女性，其他4名嫌疑犯是男性，據了解，4名男性嫌疑犯於案發之際都在現場附近，其中有兩人當時還在一家娘惹餐廳用餐，目睹整個事件經過。
卡立阿布巴卡在聲明中說，遭逮捕的女嫌犯和警方從閉路電視畫面中鎖定女嫌犯的相貌吻合，警方仍持續追查其他的涉案嫌犯。1060215
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