駐韓代表部僑務組長廖靜芝正式上任中央社 (2017-02-15 22:38)
（中央社記者姜遠珍首爾15日專電）中華民國駐韓代表部僑務組長廖靜芝抵韓履新，漢華同心聯誼會會長楊從昇今晚在首爾東寶城餐廳主持新春餐會，為服務旅韓華僑的廖靜芝接風洗塵。
廖靜芝表示，在國內服務內政部和僑務委員會期間，深深感受到旅韓華僑對中華民國一向忠誠，希望在首爾任職期間，能夠為韓華排難解憂，打造更好的明天。
漢城華僑協會會長譚紹榮、山東壽光同鄉會會長馬建賢、永登浦華僑協會會長喬聚東等也應邀出席，進行了敦睦餐會。
漢華同心聯誼會會員中，正逢在南韓養植蘭花出名的趙明齡和被南韓KBS電視台評價為韓華三大水餃高手之一的?魚水餃師傅孫國祐過生日，廖靜芝和楊從昇引導全體與會人士同唱祝生日歌並切蛋糕，將餐會氣氛帶上高潮。1060215
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