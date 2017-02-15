來源：李春平 公司秘聞

2月14日，全國股轉系統披露在審申請掛牌企業情況，北京金百萬餐飲名列其中。信息顯示，金百萬在今年1月26日向股轉系統申請掛牌，目前處於待出具反饋意見階段。

金百萬這一餐飲品牌，對北京人來說並不陌生，其在北京地區的直營店、加盟店多達43家。與人們耳熟能詳的全聚德一樣，金百萬也以經營正宗北京烤鴨、精品京菜為特色。不過全聚德這一老字號，早在2007年便已登陸A股市場。作為2004年才創號的金百萬，直至今年才開始向資本市場進軍的征程。

但「好飯不怕晚」，金百萬雖然啟動資本動作晚，背後卻是大腕雲集。股轉說明書顯示，金百萬背後引入的投資方不僅有溫氏股份這樣的上市公司龍頭，還有新華人壽、太平洋人壽、太平人壽這樣的保險界巨頭，甚至中國科學院國有資產經營公司、南京大學教育發展基金會這樣的科研單位也介入。

文|李春平

編輯|徐偉

南京大學教育基金會為非公募基金

公司秘聞（ID：high3c）注意到，金百萬1月26日披露的轉讓說明書書顯示，在準備掛牌新三板前，其股權已經歷多次變更，不再是一家由創始人兄弟兩人持股的家族企業。而掛牌前最後一次融資，顯示這家烤鴨店整體估值已經達到3億元。

2016年5月，西藏達孜弘毅以3000萬元認購金百萬增發的190.02萬股，每股價格為15.788元/股，占金百萬總股份的9.38%。這意味著，金百萬估值已經達到了3.2億元。

金百萬股轉書顯示，達孜弘毅為聯想旗下的弘毅投資作為執行事務合伙人的投資基金。達孜弘毅背後，南京大學教育發展基金會（以下簡稱南大教發基金）出資1億元參與認購，持股佔比為4.88%。

南大教發基金官網顯示，該成立於 2005年，是由南京大學發起的，經江蘇省民政廳核准登記的非公募基金會，成立目的是對南京大學的基建、教學科研、隊伍建設、對外交流、學生培養、校園文化建設及其他與學校事業發展有關的項目提供切實有力的資金支持。

作為一家由教育機構發起的非公募基金，南大教發基金的收入來源主要靠捐贈收入及投資收益。

南大80后「股神」校友貢獻三成捐贈

曾上《非誠勿擾》相親被集體滅燈

公司秘聞（ID：high3c）獲得的南大教發基金2015年年報顯示，其2015年的捐贈收入是5526.37萬元。

在2015年的捐贈人中，一名名為鄭鋼的自然人捐贈了1500萬元，佔到當年基金獲得捐贈資金的近3成，捐贈用途為用於設立獎教金、獎學金、教學樓維護更新。

公開資料顯示，鄭鋼出生於1986年，曾就讀於南京大學匡亞明學院。早在2014年，鄭鋼就向南京大學捐贈了190萬元。而在2011年，鄭鋼還曾因是「窮小子」而在非誠勿擾節目上，慘遭24位女嘉賓集體滅燈。但如今，鄭鋼已是身家過億元。

媒體報導稱，2008年鄭鋼畢業時在一家房地產公司做行政崗位，后自告奮勇前往銷售一線，很快就把業績做到華東地區冠軍。不過，鄭鋼覺得房地產業不景氣，3年後自己與人合夥開了投資公司，專門做職業金融投資人。第一桶金是做操盤手賺的幾十萬，憑著專業眼光和技術，他做得順風順水，從幾十萬到上億，財富飛快累積起來。

與此同時，公司秘聞（ID：high3c）注意到，南大教發基金自身也是個「炒股高手」。南大教發基金2015年年報顯示，其當年股票基金投資收益達到9983.88萬元，這一數字在2014年僅為45.22萬元。除股票投資外，南大教發基金還通過理財、貸款獲得收益，這兩項收益在2015年分別達到了3119.6萬元、942.29萬元。

通過投資，南大教發基金2015年一年收益了1.4億元，是當年捐贈收入的近3倍，也遠超2014年5463.8萬元的投資收益。

2015年基金餘額近9億

南大教發基金投資如此厲害，源於其將資金委託給第三方。年報顯示，2015年，南大教發基金將3.92億元的資金委託給了7家機構。

其中一家名為江蘇瑞華投資控股的，獲得了1600萬元的委託，是除江蘇國際信託外接受委託最多的企業。一年時間，瑞華控股為南大教發基金帶來128萬元的收益。

瑞華控股官網顯示，其由張建斌創立於2003年，瑞華控股管理資產規模約500億元，累計運營信託計劃80個，累計規模達300億元；參與上市公司再融資項目210餘家，投資約320億元。

公司秘聞（ID：high3c）注意到，瑞華控股官網在對創立人張建斌的介紹中，稱其「一個股市高手的華麗轉身」、「十多年前即已在二級市場聲名遠播」、「基本不接受公共媒體採訪，極少在公開場合露面」。

對於張建斌的發家史，這篇介紹中稱，1993年，當時只有2萬元的張建斌，開始涉足期貨市場，並顯露出被外人視為與生俱來的交易天賦。「3·27」國債期貨事件后，張建斌逐步將主戰場轉向股市。2003年，張建斌成立瑞華控股，開始掘金法人股，參與上市公司定增、進入併購重組市場，獲得巨大收益。

「我們只是將沉澱資金委託給專業第三方打理，不具體過問投資事項，之前是有股票投資，但現在很少了，都已經退出來來了，現在主要是委託理財。」南大教發基金秘書長張曉東2月15日接受公司秘聞（ID：high3c）採訪時表示。

南大教發基金2015年年報也顯示，當年基金總支出1.48億元，基金餘額高達8.64億元。

金百萬年凈利千萬，股東「大腕」雲集

南大教發基金背後，出現兩位在資本市場「叱吒風雲」的人物。而此次南大教發基金間接投資的金百萬，背後股東也是「大腕」雲集。

股轉書披露，2004年，鄧超、鄧宏兩兄弟共同出資設立北京金百萬餐飲有限責任公司，鄧超持有70%股權。在成立金百萬前，畢業於天津大學的鄧超曾擔任過761工廠幹部，並先後任職北京天昊商貿公司總經理，龍城酒家負責人。

股轉書披露，金百萬在北京有10家直營店，32家加盟店。但在北京，以靠要為主要特色菜系的餐飲店多達1323家，金百萬店面佔比不過3.02%。金百萬今年業績顯示，2014年至2016年前9個月，其營收分別為4.09億元、3.24億元、2.28億元，但扣非凈利潤為582.15萬元、2508.79萬元、1974.60萬元。

從業績上看，金百萬並不算出眾，但近兩年的融資，金百萬卻吸引了諸多重量級資本方。

2015年7月，金百萬成立以來第一次增資。此次增資，杭州禾優投資、新興溫氏新三板投資、新興齊創投資、北京華遠君安投資、嘉興磐石誠通投資、李一等出資新增註冊資本268.64萬元，獲得15.19%股份。此時金百萬估值僅是千萬水平。

而以「白菜價」入資的投資者，來頭都不小。杭州禾優投資工商信息顯示，其股東包括北京大學旗下的北大方正物產集團、北大方正物產集團參股的杭州方正多策投資，杭州市政府出資的杭州市產業發展投資有限公司、杭州市江干區財政局出資的杭州市江干區產業發展投資有限公司；新興溫氏新三板投資、新興齊創投資則是創業板上市公司，國內生豬養殖龍頭溫氏股份旗下投資平台。

金融街資本旗下「金正系」參股金百萬

2016年3月，金百萬再次增資。此次金百萬增發股份68.18萬股，每股價格為14.667元/股，募集資金1000萬元。北京金正融興資產管理有限公司參與認購了其中的600萬元，持股2.23%，金百萬估值達到2.69億元。

工商信息顯示，除金百萬外，金正融興對外還投資了北京金銀建出租汽車有限公司，其控股股東金正資產投資，更是投資了北京地鐵四號線、北京新月聯合汽車、北京銀行、北京世紀金工等一眾北京知名企業。

「金正系」能有如此實力，源於其獨資控股股東為北京金融街資本運營中心，金融街資本則是北京市西城區國資委所屬企業。

「金正系」除了出資，還成為金百萬背後融資的「金主」。招股書顯示，自2015年10月到2016年9月，一年時間，金正融興及其母公司金正資產提供給金百萬多達1.7億元的拆藉資金。

聯想系、中科院系企業「扎堆」

在「金正系」入股2個月後，金百萬再次引入外部投資者達孜弘毅。達孜弘毅為弘毅投資旗下基金，而弘毅投資是聯想控股專事股權投資及管理業務的公司，除弘毅投資，聯想控股旗下的西藏東方企慧也參與達孜弘毅的出資。

在達孜弘毅出資的，還包括了中國人壽、太平洋人壽、新華人壽、太平人壽、上海人壽5家保險公司。而除南大教發基金外，公司秘聞（ID：high3c）注意到，另一個科研背景的中國科學院國有資產經營有限責任公司（以下簡稱國科控股）也出資1億元參與達孜弘毅，持股佔比為4.88%。

國科控股雖是中科院背景，但在資本市場，實力也不俗。國科控股官網顯示，其作為首家中央級事業單位經營性國有資產管理公司，代表中科院統一負責對院直接投資的全資、控股、參股企業經營性國有資產行使出資人權利，並承擔相應的保值增值責任。

國科控股的主體業務，則包括股權管理、基金投資、戰略直投和國資監管。官網顯示，股權投資業務上，國科控股共有持股企業43家，其中全資和控股企業26家，分佈於全國10個省、直轄市的12個城市，行業涵蓋新一代信息技術、高端裝備製造、環保及新材料、投資、現代服務等多個領域。

截至2016年底，國科控股註冊資本達到了51億元，擁有中科實業、東方科儀、中國科傳媒等一批知名企業。同花順財經顯示，在A股市場，與中科院有股權關係的上市公司多達7家，中國科傳更是在今年1月18日成功在上交所上市。