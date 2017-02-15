紐約聯儲製造業指數創兩年多新高北京新浪網 (2017-02-15 22:48)
新浪美股訊 日期:15日晚，紐約聯儲周三報告稱，2月份的紐約州製造業狀況指數攀升至兩年多以來新高。
該指數從1月份的6.5躍升至18.7，為2014年9月以來的最高值。此前接受Econoday調查的經濟學家平均預期該指數為7.5。
該指數高於0則表明製造業狀況好轉。
報告的細節同樣強勁。2月份的新訂單指數從1月份的3.1攀升至13.5，出貨指數從7.3攀升至18.2。未完成訂單指數於5年來首次轉升至0以上。（張俊）
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
以房養老真的好？專家「怕活太久沒錢」【好房網News】
女兒4歲，剛剛靠壓歲錢賺到20萬！【北京新浪網】
11-12月期統一發票 12位幸運民眾中千萬大獎【NOWnews今日新聞】
圓通回應北京站點「倒閉說」：不存在「欠薪、倒閉」【北京新浪網】
堅持，為了最後的生命——湖南漣源煤礦爆炸事故救援目擊【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》