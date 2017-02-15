新浪美股訊 日期:15日晚，紐約聯儲周三報告稱，2月份的紐約州製造業狀況指數攀升至兩年多以來新高。

該指數從1月份的6.5躍升至18.7，為2014年9月以來的最高值。此前接受Econoday調查的經濟學家平均預期該指數為7.5。

該指數高於0則表明製造業狀況好轉。

報告的細節同樣強勁。2月份的新訂單指數從1月份的3.1攀升至13.5，出貨指數從7.3攀升至18.2。未完成訂單指數於5年來首次轉升至0以上。（張俊）