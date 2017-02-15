中國網財經2月15日訊 萬家文化今日晚間發佈公告，稱龍薇傳媒融資事宜未獲銀行總行批准，且其他銀行也拒絕就此融資進行合作，故龍薇傳媒無法按期完成融資計劃。

萬家文化公告顯示，2016年12月23日，龍薇傳媒與萬家集團簽署股份轉讓協議之後，龍薇傳媒立即就本項目融資事宜開始與某銀行(下稱「A 銀行」)某支行展開談判協商，雙方於2016年12月29日達成初步融資方案。因本項目融資金額較大，故需上報A銀行總行進行審批。根據A銀行的電話說明,前期已有融資意願的A銀行短期內態度發生變化的主要原因是市場對本項目的交易結構和方式存在較大質疑以及A銀行內部風險控制等原因，項目融資方案最終未獲批准。

西藏銀必信願意按照已經簽訂的協議履行借款承諾,且已經在本次收購第一次付款階段提供了首筆1.9億元借款。但因龍薇傳媒判斷無法按期完成融資計劃,即無法完成全部收購計劃,經龍薇傳媒與萬家集團友好協商，雙方同意調整股份收購比例。股份調整后收購價款,除已經支付的2.5億元外,其餘收購資金龍薇傳媒擬通過自籌方式解決。

據介紹，截至目前萬家集團無擬轉讓持有的上市公司剩餘股份的明確安排或計劃。龍薇傳媒本次取得萬家文化5.04%股權后,不會參與上市公司的經營管理活動,沒有合作開展影視傳媒領域重大項目的計劃，沒有後續進一步增持公司股份的計劃,且自本次增持之日起未來六個月內也不會減持所持有的上市公司股份。

(責任編輯：劉小菲)