圖為天津市智慧消防聯合實驗室揭牌現場。 劉家宇 攝

中新網天津2月15日電(記者 劉家宇)中國國家超級計算天津中心15日與天津市公安消防總隊在天津簽署戰略合作協議，聯合成立天津市智慧消防聯合實驗室。

2010年，中國首台千萬億次超級計算機「天河一號」落戶天津，且以每秒4700萬億次的峰值性能獲得世界超級計算機排名第一的殊榮。2016年底，天津超算中心服務科研、企業、政府機構用戶數上千家，「天河一號」上每天運行的計算任務數超過1400個。

天津市公安消防總隊將依託國家超級計算天津中心在超級計算、大數據和雲計算等高端信息技術領域的資源優勢和專業技術團隊優勢，共建面向城市區域消防大數據綜合業務應用的高端信息技術支撐平台，推動和促進天津市消防大數據綜合業務應用服務能力的建設，探索建立用數據研判評估、用數據預知預警、用數據輔助決策、用數據指導實戰、用數據加強監督的智慧消防新機制，推動天津市消防工作整體信息化能力發展。

天津市公安消防總隊總隊長周天表示，希望通過此次深入合作，更好地助推天津市智慧消防快速發展，協同推進大數據、雲計算、物聯網等新一代信息技術深度應用於消防安全工作，支撐火災預防和滅火救援的精確化、科學化，有效地支撐天津市消防工作又好又快發展。

當日，中國國家超級計算天津中心主任劉光明、天津市公安消防總隊周天總隊長出席此次活動，併為聯合實驗室揭牌，代表雙方簽署戰略合作協議。(完)