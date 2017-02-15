紐約市衛生部門今天(15日)表示，由於感染1種經由老鼠傳染的罕見疾病，已經造成1人死亡、2人病勢沈重。

這3個病例是過去2個月出現在布隆克斯區(Bronx)。紐約市官員指出，這是首度證實出現多起此種疾病的病例。

這種疾病被稱為鉤端螺旋體病(leptospirosis)，通常是經由暴露於老鼠的尿液而遭到感染，但罕見出現人傳人的現象，可以使用抗生素治療。

紐約市指稱，他們正在減少當地老鼠的數量，並教育居民認識此種疾病。

根據紐約時報，從2006年到2016年，紐約市共出現26個此種病例，其中以布隆克斯區8例最多。