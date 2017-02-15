世界衛生組織(WHO)宣布，在非洲剛果和安哥拉造成大約400人死亡的黃熱病疫情已經結束，並指稱這是最近幾年來，最大規模也最具挑戰性的行動之一。

世衛組織在14日發布聲明說，這波黃熱病疫情的第一個病例，是2015年底在安哥拉被偵測出來，隨後在安哥拉和剛果確診965個病例，同時有好幾千個疑似病例。而在過去6個月以來，這兩個國家也沒有再通報新的確診病例。

安哥拉在去年12月下旬宣布，黃熱病疫情結束，剛果則在14日宣布。

世衛組織表示，該組織採取緊急行動，為這兩個相鄰國家的3千多萬人接種疫苗，才將疫情控制住。這兩個國家的衛生制度在全世界敬陪末座。