漢華同心聯誼會慶生新春餐會中央社 (2017-02-15 22:50)
漢華同心聯誼會會員孫國祐（左1）、養蘭名人趙明齡（左2）過生日，駐韓僑務組長廖靜芝（左3）等人祝賀。中央社記者姜遠珍首爾攝 106年2月15日
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