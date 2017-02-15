（中央社記者黃麗芸台北 2017年2月15日電）台電核廢料處置相關報告，原能會審查結論今天出爐，蘭嶼10萬餘桶核廢料最快要 9年才能搬回原生產地的核電廠及核研所等貯存地，要求台電應和居民及利害關係人積極溝通。



由於台電公司的蘭嶼核廢遷移計畫去年 3月跳票，遭原能會開罰新台幣1000萬元，並要求台電啟動替代應變方案，將蘭嶼遷場問題與處置場選址脫勾，以解決蘭嶼遷場及因應未來核電廠除役廢棄物等問題。



台電 2月上旬表示，蘭嶼核廢遷移計畫去年底已送件；另「集中式貯存場可行性評估報告」應變方案進行大方向修正後，也於去年底送交原能會，待細項內容修訂完成就會儘速送交經濟部審查。



原能會今天表示，台電去年底提交「低放處置計畫替代應變方案的具體實施方案」及「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」兩份報告，已審查結束並訂出結論。



其中，「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」中，台電規劃最快 9年可將蘭嶼核廢運回原產地，包括船運整備作業、運輸作業及蘭嶼貯存場除役 3個階段作業。



原能會說明，船運整備作業需時 5年，包含船隻取得、申請運輸許可、運輸碼頭疏浚、維修及補強等；運輸作業約4年，粗估每個月運送8航次、每年運送48航次到各核能電廠，可運送約2萬7648 桶廢棄物（現存放蘭嶼貯存場的低放廢棄物量為10萬277桶)，最後，蘭嶼貯存場除役時程，概估為4年。



為儘早搬遷蘭嶼核廢料及順利推展集中貯存方案，原能會表示，已請台電積極進行當地居民及利害關係人的溝通，且應充分尊重當地居民意願並顧及其權益。



此外，集中貯存設施僅為「中繼站」，台電仍應積極推動放射性廢棄物最終處置計畫，早日選定處置場址以解決問題。