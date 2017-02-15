大福彩頭獎槓龜中央社 (2017-02-15 22:11)
（中央社台北2017年2月15日電）第1060013期大福彩今晚開獎，中獎號碼為16、05、22、02、39、21、40，特別號為13 ；派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎有1注中獎，得獎金新台幣25萬元；參獎有93注中獎，各得獎金4000元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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