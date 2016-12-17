（中央社記者楊淑閔台北 2017年2月15日電）農委會今晚公布，為鼓勵禽場飼主主動通報疫情，以免疫情擴散，檢驗確診感染今年新發生的人畜共通H5N6高病原性禽流感，撲殺補助提高為評價的8成，優於其他病毒型的6成。



2015年全台爆發3種新型的高病原性禽流感病毒，鹼基多達6個，跟全球疫情一樣延燒開來，全國鵝隻幾乎全數撲殺。



當年農委會為了加速清除病毒，對於主動通報疫情，確診感染當年 3種新病毒禽場的飼主，撲殺補助從原本的「評價的6成（約成本價）」，提高為「評價的全額」，等於是「接近市價」。



農委會近日原要參考2015年爆發疫情作法，確診染新型病毒後的撲殺，採「評價的全額」補償，但農委會及學者專家後來都考量，怕業者因此不做防疫，今晚終於定案，主動通報疫情確診感染H5N6高病原性禽流感，撲殺補助增加2成，為「評價的8成」，高於成本補助。



農委會並說，藉由以上調高補助金額，希望產生鼓勵主動通報疫情的作用，但不至於等同給予市價補助，而讓業者在人性上出現不做防疫的心態；至於其他高病原性禽流感病毒確診感染後，仍是補助「評價的6成（約成本價）」。