（中央社記者鄭崇生華盛頓2017年2月15日專電）美國智庫「傳統基金會」今天公布「2017經濟自由度指數」報告，台灣今年是亞太第5、全球第11，比去年進步3名，屬「大部分自由」，表現超英趕美，排名歷年最佳。



這是傳統基金會第23度發布「經濟自由度指數」（Index of Economic Freedom）報告，台灣今年不只排名較去年的第14名進步3名，評比總分達76.5分、都創新高，更一舉超越美國與英國。



香港則再度蟬聯全球經濟最自由榜首，在亞太地區國家中，台灣則排名第5，次於全球排名第2的新加坡、第3名的紐西蘭與第5名的澳洲。全球第4名則為瑞士。



今年評比指標從10項增為12項，台灣較去年進步的有6項、退步3項，持平的1項。進步的項目包括智慧財產權、政府廉能、政府支出、經商自由、勞動自由與貨幣自由；退步的則有稅收負擔、貿易自由與投資自由。



關於貿易自由，報告特別指出，一些農產品要進口到台灣時、「面臨額外的（貿易）壁壘」；報告提醒，貿易對台灣經濟「極重要」，台灣的經濟發展模式仍相當倚靠「以出口為導向」。



另外，儘管台灣的私有化與市場自由化仍持續進展，但速度緩慢且發展不均。



報告還說，外國投資在台灣仍須審查，一些投資範圍也受限制。



報告建議，台灣在制度上及建立經濟基本原則上已就位，但進一步改革以增加競爭力與更加開放，對台灣維持經濟成長動能將是關鍵。



美國在今年調查中排全球第17、總得分75.1，都較去年退步，得分更創調查新低。報告認為，美國大量預算赤字及高額公債，導致經濟自由度持續下降。



立場保守、傾向小政府的傳統基金會也在報告中指出，美國政府規模不斷擴增、法規監管和稅收負擔增加，隨之而來的裙帶關係、菁英主義及貪腐，也讓民眾失去信心，這嚴重危及美國的全球競爭力；而美國總統川普當選後、誓言多項經濟改革，像是取消金融監管法案，則讓美國經濟展現相當大的彈性。



英國經濟自由度排名第12。