（中央社華盛頓15日綜合外電報導）白宮國安顧問佛林（Michael Flynn）的請辭再次引發莫斯科當局干預美國政治的疑慮，美國總統川普（Donald Trump）今天將俄羅斯關聯說的話題駁為「無稽之談」。



法新社報導，川普今天凌晨在推特（Twitter）上表示：「這種俄羅斯關聯說的無稽之談，只不過是為了掩蓋希拉蕊•柯林頓（Hillary Clinton）在她輸掉的選戰中犯下的許多錯誤。」



「紐約時報」（New York Times）昨天報導，美國情報機關幹員攔截到的通話顯示，川普競選團隊成員在去年11月8日總統大選前1年，曾屢次與俄羅斯情報機關高層接觸。



美國情報機關1月歸結，俄羅斯曾介入美國大選過程，至少參與協助共和黨地產大亨川普贏得選戰。



在今天的1連串推文攻擊中，部分媒體成為川普的最新目標，但他也對保守的福斯電視網（Fox）讚譽有加。



他在推文寫道：「那些假新聞媒體為了他們的陰謀論與盲目的仇恨而瘋狂，微軟國家廣播公司（MSNBC）跟有線電視新聞網（CNN）簡直不堪入目，福斯很棒！」（譯者：中央社廖禹揚）1060215