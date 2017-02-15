（中央社記者繆宗翰台北15日電）中國大陸國台辦主任張志軍今天向台商釋利多，指陸方將研究設立台商民間銀行等建議。陸委會對此表示，只要有利台商經營，政府持正面態度，盼陸方落實執行並保障台商投資權益。



中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍晚間出席大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）春節聯誼活動時表示，對台商提出設立台商民間銀行、參與「一帶一路」建設、開放電子商務業務經營等建議，中國大陸將「積極研究，適時推出」。



對此，行政院大陸委員會表示，只要對台商經營發展有利，且不違反台灣法令或損及國家尊嚴，政府持正面態度，並希望中國大陸方面能夠落實執行。



陸委會並呼籲中國大陸，要確實保障台商投資權益，海峽兩岸投資保障和促進協議已為雙方投資人提供制度化保障的基礎，希望可運用這項協議平台溝通，進一步研究增進雙方投資人的福祉。1060215