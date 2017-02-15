張志軍釋利多 陸委會盼保障台商權益中央社 (2017-02-15 22:21)
（中央社記者繆宗翰台北15日電）中國大陸國台辦主任張志軍今天向台商釋利多，指陸方將研究設立台商民間銀行等建議。陸委會對此表示，只要有利台商經營，政府持正面態度，盼陸方落實執行並保障台商投資權益。
中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍晚間出席大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）春節聯誼活動時表示，對台商提出設立台商民間銀行、參與「一帶一路」建設、開放電子商務業務經營等建議，中國大陸將「積極研究，適時推出」。
對此，行政院大陸委員會表示，只要對台商經營發展有利，且不違反台灣法令或損及國家尊嚴，政府持正面態度，並希望中國大陸方面能夠落實執行。
陸委會並呼籲中國大陸，要確實保障台商投資權益，海峽兩岸投資保障和促進協議已為雙方投資人提供制度化保障的基礎，希望可運用這項協議平台溝通，進一步研究增進雙方投資人的福祉。1060215
關鍵字：
上一則：藍北市黨代表聚會 洪吳郝爭取支持
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
稻鴨 米餅 原味．babygo 稻鴨 米餅．Dr.Rice 稻鴨 米餅．旺仔米餅．龜田 米餅．旺仔雞肉蔬菜米餅．Dr. Rice 稻鴨 米餅．Organix 米餅．美好人生稻鴨米餅．旺旺起司米餅．美好人生 稻鴨米餅．旺旺 米餅．Dr. Rice 米餅．米大師 米餅．旺旺 起司 米餅．稻鴨米餅 胡椒．起司米餅．稻鴨 米餅．稻鴨米餅．美好人生 稻鴨 米餅 小包．旺仔米餅綜合包．旺仔 米餅．美好人生 稻鴨 米餅．稻鴨米餅 黑胡椒．幼兒米餅．米餅．Dr.Rice 米餅．旺旺 起司米餅
本報透視集--改革失敗敲喪鐘【中央網路報】
年金改革/曾榮祥批政府：勞工五一定上街頭【中央網路報】
國防部說明後備軍人召集查詢系統【中央社】
藍議員質疑國中性平教材不當 中市府:馬時期審查通過【中廣新聞網】
美陸戰隊駐守AIT 鋪陳多年開花結果【NOWnews今日新聞】