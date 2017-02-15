（中央社開羅15日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在埃及開羅召開的記者會上說，解決以色列與巴勒斯坦衝突的兩國並存方案應該維持。



古特瑞斯表示：「我們必須盡一切所能，來保有這樣的可能性。」



白宮一名高層官員昨天表示，美國不會堅持巴勒斯坦建國並與以色列共存。1060215