今彩539頭獎槓龜中央社 (2017-02-15 22:06)
（中央社台北15日電）第1060039期今彩539開獎，中獎號碼18、26、20、27、32；派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎 160注中獎，每注可得2萬元；參獎6362注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼608，正彩 26注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼3590，正彩 5注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060215
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