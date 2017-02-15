（中央社台北15日電）第1060039期今彩539開獎，中獎號碼18、26、20、27、32；派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎 160注中獎，每注可得2萬元；參獎6362注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼608，正彩 26注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼3590，正彩 5注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060215