資金流竄，接連炒起多個中資股集中的板塊，包括保險、汽車、手機設別、金屬及內房等已率先彈起，今日輪到內銀及核電等板塊，但當中有一個板塊連日來走勢緩慢，同樣是國策支持發展的重點板塊，有潛力成為資金下一輪的炒作目標。

科網股龍頭騰訊（00700）現升約2%，在大升市下表現中規中矩，但軟體股如金山（03888）、擎天軟體（01297）及金蝶（00268）則表現呆滯，中軟國際（ 00354）更逆市向下。

不過從國策層面來看，軟體股亦是國家重點推動的板塊，政府今年致力提倡信息安全，並推動軟體產業走向國產化，上月中工信部印發《軟體和信息技術服務業發展規劃》（2016至2020年），目標在2020年實現業務收入突破8萬億元人民幣，即較『十二五』末的4.3萬億元人民幣業務收入再翻倍。與此同時，百億及千億企業培育目標也較『十二五』翻番，其中《規劃》明確提出信息安全產品收入目標，即在『十三五』末時要達到2000億元人民幣，年均增長20%以上，超過13%的行業平均目標。

內地信息安全軟體產品，金山（03888）旗下的獵豹、金山衛士及金山毒霸等防毒軟體，最為港人所熟知，雖然金山終止合併獵豹報表，但交銀國際最新報告指不會影響公司估值。該行認為，金山的遊戲、雲及WPS業務增長預測被提高，加上公司雲計算服務滲透率正不斷提高，故上調2017年金山雲收入預測約20%至12億元人民幣，年增長率約為94%，對於仍處於投入階段的雲業務虧損逐年縮窄，該行態度正面，即使短期仍面對利潤壓力，維持金山「長線買入」評級，目標價22.5元。

至於今早獲資金撐起的電力股，上海電氣（02727）、中廣核電力（01816）午後維持升勢，全日分別升7.5%及6.6%，全日成交額分別達5.1億及8.8億元，是昨日的6-7倍，至於歷史性出售核電設備到歐洲的東方電氣（01072）最高曾見8.09元，午後升幅收窄至1.3%，以7.76元收市。

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