昨日表現良好的內銀股今早更上一層樓，獲多間券商唱好的農行（01288）今日漲6.14%，建行（00939）升逾5%、中行（03988）升逾3%，股價亮麗的同時成交同樣活躍，建行、工行（01398）包攬成交額榜單一、二名，中行、農行亦名列前茅。大摩增持倉比重、社會融資數據勁以及不良資產證券化，都是推高內銀的因素。

事實上，「神秘資金」自上個月開始就已追入中資金融股，而上周起更是熱捧重磅內險、內銀股，相信一定程度和內地貨幣政策收緊有關，因投資者憧憬內地進入加息周期，有助內銀業績提升，板塊在此環境下有重估機會。事實上，1月廣義貨幣（M2）按年僅增11.3%，遠低於13%的政府目標，顯示幣策趨緊。

一、大摩調高模型持倉比重

大摩發表報告指出，由於投資者對於壞帳的憂慮，內銀股估值始終偏低，但今年表現應該非常理想，因為對於資產質素的憂慮減少。此外，內銀盈利進入上升周期，支持進一步的重新評估。該行將其亞太區（除日本）的金融板塊模型投資組合中，內銀股的權重從27.5%上調至35%。

在大摩看來，內銀股股價催化劑包括內地經濟復甦，內銀資產質素持續改善，且盈利預測上調；融資成本下降的背景下，企業向銀行借貸可能增加；加息環境令內銀凈息差有擴闊潛力，以及股本回報率達到中雙位數水平等等。

二、1月新貸社會融資強勁

除了大摩報告唱好外，昨午出爐的一系列金融機構數據強勁，也是推動內銀股的原因之一。當中，1月新增貸款2.03萬億元（人民幣，下同），創一年新高；且當月社會融資規模增量達到3.74萬億元，不僅勝過市場預期的3萬億元，更刷新歷史最高紀錄；該數據意味內地融資需求正在增加，而這對於內銀乃積極訊號。

三、不良資產證券化傳擴容

另據《經濟參考報》最新報導，內銀不良資產證券化業務或將進一步提速，從去年初的首批6家大型銀行試點，擴容至部分大的股份制銀行和個別城商行。部分新入圍的試點銀行已經在儲備新的證券化產品，這些證券化產品的基礎資產既包括對公不良貸款，也包括個人不良貸款。

正如大摩所述，不良資產一直是壓在內銀股身上的大山，而不良資產證券化擴容有望幫助更多內銀拓寬其不良資產處置途徑，提升銀行在轉讓過程中的定價能力，並在一定程度上參與和分享不良資產清收的成果；加上優化信貸資產結構、釋放經濟資本，都對內銀的財務指標和監管指標的改善均有幫助。

中外券商不約而同 看好農行

投資方面，美銀美林認為在幣策收緊環境下，應選擇流動性相對充沛的大行，如郵儲行（01658）、農行和工行；而避免銀行間同業市場凈借款人，最看淡民行（01988）和交行（03328）。大摩認為，建行、農行股價將於未來60天內上升，因吸納存款和融資能力良好，較同業更受惠，並預計3月底公佈派息比率將成為又一催化劑。

另邊廂，中金還將農行納入「確信買入」名單，認為市場低估了其在宏觀經濟反轉背景下的高彈性。中金指，農行貸存比是四大國有銀行中最低的，流動性更為寬鬆；作為資金融出方，農行是幣策趨緊環境下的最大受益者，預計今年凈利潤增速9.5% ，超過其他三大行4.9%的平均增速。

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